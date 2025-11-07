Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional pospuso para el 14 de noviembre la audiencia contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, debido a que uno de los querellantes no fue debidamente notificado del proceso.

Hermanos Espaillat



Durante la sesión de este viernes, los hermanos Espaillat solicitaron la realización de un nuevo peritaje sobre la estructura del local nocturno.

El Ministerio Público ya dispone de un informe técnico que, según los fiscales, confirma que el colapso de la discoteca se debió a la negligencia de sus administradores.

No obstante, la defensa de los acusados pretende incluir un nuevo estudio técnico, a cargo de peritos cuya imparcialidad ha sido cuestionada por los querellantes.

«Aunque existe el derecho a presentar pruebas, estos derechos no son ilimitados. Lo que Antonio Espaillat busca es dilatar el proceso para eventualmente solicitar su sobreseimiento», manifestó uno de los abogados de las víctimas.

Mientras tanto, los familiares de los afectados insistieron en que se respeten sus derechos procesales y que el caso avance con mayor rapidez.

Este sábado se cumplen siete meses de la tragedia, considerada la más grave del siglo en el país, y las familias de las víctimas renuevan su reclamo de justicia.