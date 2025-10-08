SANTIAGO.-Desconocidos ultimaron anoche de múltiples balazos a dos hermanos en el municipio de Baitoa, al sur de esta localidad.

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Minier y Robert Alexander Minier, cuyos cadáveres, encontrados en una finca de Baitoa, presentan varias heridas de armas de fuego.

Los hermanos Minier asesinados a tiros en una sección del municipio de Baitoa, en Santiago.

Esta mañana la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, informó que se iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en que los hermanos Minier fueron asesinados.

El misterio de los hermanos Minier: la noche en que Baitoa despertó entre balas y miedo

Mientras tanto, las autoridades del Ministerio Público conjuntamente con Salud Pública enviaron los cadáveres al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en el cementerio de El Ingenio, para fines de autopsias.

Versiones extra-oficiales indican que una de las víctimas estuvo preso por varios meses y que tenía varios registros policiales, aunque no se especificó el motivo de dichas fichas.

A los occisos les despojaron de sus pertenencias.

Tampoco pudo establecerse a qué se dedicaban los hermanos Minier, pero se indicó que eran oriundos de Baitoa, aunque llevaban varios años residiendo en el municipio cabecera de la provincia de Santiago de los Caballeros.