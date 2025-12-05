Usuarios del Metro discuten en tonos más civilizados que los del transporte en autobús, pero los temas son los mismos.

Muy a pesar de que no estamos en campaña electoral, sí parece que estamos en política, ya que la lucha interna en los partidos políticos ha llegado a los vagones del Metro de Santo Domingo, a bordo de las bulliciosas guaguas y los carros de concho, donde las discusiones por los candidatos se han vuelto tan densas como el tráfico en hora pico.

Lejos de ser solo vehículos de transporte público masivo en República Dominicana, estos se han transformado en escenarios vibrantes y apasionados para las conversaciones sobre temas de actualidad o virales en redes sociales, series de Netflix u otras plataformas. Se vuelven “obligatorios” para combatir el calor y la distancia.

En las guaguas denominadas voladoras es donde se generan las discusiones más agrias.

Sin embargo, y pese a cualquier otra cosa, son las discusiones de la política partidista las que dominan el panorama, convirtiéndose en el tema más “caliente” y popular entre los ciudadanos que se trasladan en los medios de transporte del Gran Santo Domingo.

Puede leer: PLD enfrenta nuevo reacomodo tras impulso al proyecto presidencial de Gonzalo Castillo

No importa si es un viaje corto o un trayecto largo, es casi inevitable escuchar fragmentos de debates sobre el gobierno actual, las próximas elecciones, el desempeño de los funcionarios y las propuestas de los distintos partidos. Ahora bien, en los últimos días el tema de quién será el candidato presidencial del PRM es la cháchara más común.

Política

“El gobierno está solo, ya que aquí no hay oposición”. “Ahora cualquier funcionario que tenga una nómina en sus manos se cree presidenciable”. “Sí, hay muchos carajos que solo por tener un apellido sonoro a nivel político se creen con la convicción de poder ser presidente”. Estas son algunas de las frases que se escuchan en el Metro de Santo Domingo y otros medios de movilización.

Si bien el chismorreo político se escucha algunos días y horas más que otros, en los vagones del tren —indistintamente de la línea—, por ser el medio más importante del país por la cantidad de personas de la más variada clase social, no es extraño que la gente exprese lo que se vive en el barrio.

En guaguas, voladoras y carros públicos, los temas de moda son el pan nuestro de cada día. Esto tiene una explicación lógica: estos vehículos están más expuestos a los largos taponamientos y a la intensa ola de calor del día a día en el Gran Santo Domingo.

“Van y vienen, malditos gobiernos, y los tapones siguen empeorando cada día. Tenemos gomas más caras, aceites más caros, y la comida ni hablar”, expresó Juan Antonio Espinal, chofer de la ruta “Derecho Puente” en la avenida San Vicente de Paúl.

En una clasificación realizada durante las últimas dos semanas, de forma no continua, entre conversaciones de los usuarios de los sistemas de transporte público, masivos o no —como el metro, carros públicos, taxistas, guaguas de la OMSA y voladoras—, este es el extracto.

Política

Sin importar el medio, en el tiempo de trabajo de campo para este reportaje, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, parece ser la figura preferida para representar al PRM en las próximas elecciones presidenciales. David Collado, actual ministro de Turismo, es el segundo más mencionado, mientras que los otros aspirantes muestran un margen de apoyo significativamente menor.

“Creo que Carolina Mejía y David Collado son los candidatos naturales del PRM. Son los que tienen el tiempo y la estructura. Ahora bien, de ellos me quedo con Carolina, ya que creo que es mejor porque cae muy bien, no parece mujer de poses y, sobre todo, tiene un buen trabajo que exhibir”.

“Aquí uno se entera de todo”, dice María Elena Sánchez, usuaria frecuente del Metro, mientras espera su tren en la estación Máximo Gómez. “La gente discute si el presidente lo está haciendo bien, si los precios van a subir o quién debería ser el próximo candidato”.

“Uno aprende mucho escuchando a los demás”, señala Juan Carlos Rojas, residente en La Isabelita, quien utiliza una guagua de la ruta 11 para llegar a su trabajo en el ensanche La Fe. “A veces hay discusiones fuertes, pero otras veces son análisis interesantes. Aquí se ven las diferentes caras de la moneda”.

Los conductores de carros públicos y guaguas también son testigos y, en ocasiones, participantes activos de estos debates. “Se habla de todo, de política, de pelota, de la vida diaria, y hasta de la casa de Alofoke y la mansión de Luimmy”, explica un chofer de concho en la avenida 25 de Febrero.

“Mire, Leonel no fue un mal presidente y puede dar una sorpresa en las próximas elecciones. Danilo le quedó muy mal al país, y Luis va por el mismo camino si no hace los cambios que debe hacer”, comentó Wander Martínez, usuario habitual de la ruta de la avenida 25 de Febrero, quien se dirigía a su trabajo en la Ciudad Colonial.

Temas

La coyuntura preelectoral, la situación económica y los temas de actualidad nacional, amplificados por la inmediatez de las redes sociales, alimentan estas conversaciones. Los usuarios, de diversas edades y estratos sociales, comparten sus opiniones, desahogan sus frustraciones y expresan sus esperanzas, transformando el tiempo de traslado en una verdadera controversia verbal.