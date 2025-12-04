SANTO DOMINGO.- La posible entrada de Gonzalo Castillo al ruedo político traería otro elemento disociador en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en los últimos seis años ha estado sumergido en un proceso de sobrevivencia luego de una división y sistemáticas dimisiones.

Ayer, dirigentes de esa entidad anunciaron el lanzamiento del proyecto presidencial de Castillo durante un encuentro en el que aseguraron que el exministro de Obras Públicas es la figura que puede unificar a la organización y conducirla de regreso al poder.

En ese ínterin, cuatro altos dirigentes luchan desde hace meses por lograr que sea candidato para las elecciones generales de 2028.

Castillo fue el candidato presidencial en el proceso electoral del 2020, perdiendo la contienda con un 37% frente al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

Previo a ese evento, en el 2019, fruto del conflicto interno, el PLD se dividió tras una reñida competencia por la nominación presidencial entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, alegando este último que fue víctima de un fraude promovido desde el Gobierno.

Conflicto

Hasta el momento, en esa organización han expresado de manera pública sus aspiraciones: Francisco Javier García, Abel Martínez, Charlie Mariotti y Francisco Domínguez Brito.

Cuando el PLD informó que adelantaría la escogencia del candidato presidencial para 2026, Martínez, Mariotti y Domínguez Brito rechazaron la propuesta bajo el entendido de que la decisión buscaba beneficiar a García, supuestamente el preferido del danilismo, grupo mayoritario en el peledeísmo.

Con Castillo en la lucha por la nominación, eso podría generar disgusto con otros aspirantes que tienen meses “corriendo”.

Además, estos pueden entender que, al igual que en 2020, Castillo sea el candidato aupado por el expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina.

Luego de las elecciones que antecedieron a las del pasado año, la organización fundada por Juan Bosch ha sufrido un proceso de desgaste por las constantes renuncias.

Muestra de eso es que, a pesar de haber ocupado el segundo lugar electoral en las elecciones de 2020, en las de 2024 pasó a ocupar el tercer lugar, con un porcentaje de 10.37%.

Esa entidad fue desplazada como líder opositor por su archirrival Leonel Fernández, quien fundó en 2019 su propio partido, la Fuerza del Pueblo (FP).

Gonzalo

Contra el excandidato del PLD pesa una acusación de corrupción administrativa mientras dirigía el Ministerio de Obras Públicas (2012-2019).

La tarde del miércoles, cientos de dirigentes y simpatizantes anunciaron la precandidatura de Castillo, quien no estuvo presente en el acto realizado en un hotel del Distrito Nacional.

El principal promotor de esa acción es el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien aseguró que Castillo, de manera previa, aprobó dicha actividad y que también opinó sobre los detalles. “No solamente lo aprobó, todo lo discutimos con él”, afirmó.