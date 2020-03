1.-En USA, el surgimiento de Bernie Sanders ha sido y es una maravilla por lo insólito. Que a siglos de bombardeos mediáticos, macartismo moderno, persecuciones ideológicas, y gobiernos de ultraderecha, alguien se admita abiertamente como socialista y logre formar un movimiento juvenil masivo es un milagro de la inteligencia. Y ver a un candidato de casi 80 años decir que quienes votaron por su adversario son todos “mayores de 65 años”, una sonrisa.

2.-Observar como los demócratas se desgastaron en un impeachment de Trump que sabían perderían en el Senado es también insólito, cuando lo único que debían hacer para rebatir los esfuerzos del presidente por inhabilitar a Joe Biden (porque apoyo a su hijo en Ucrania), era publicar las fotos de los negocios de Ivanka en China, los de su yerno y los de sus hijos, todos con puestos gubernamentales importantes solo por su filiación familiar.

3.-Nunca estuve de acuerdo con el impeachment de Trump, porque la alternativa es Pence, astuto y silente fundamentalista de ultraderecha, un millón de veces más peligroso que un presidente que no tiene pelos en la lengua para expresar las bestialidades políticas de los incultos y a- históricos “ugly americans”, su indestructible base electoral, el otro Estados Unidos.

4.-No creo que Biden gane, es demasiado buena gente para manejar la maquinaria mediática de Trump, quien confesó estar decepcionado de que Bernie perdiera porque ahora tiene que reorientar toda su maquinaria mediática contra Biden, a quien sabe un protegido de su permanente obsesión: Barak Obama, a quien continua acusando de todos los males del país, inclusive el Corona Virus.

5.-Con respecto a nosotros: Es claro que USA está determinada a sacar al PLD del poder. La intervención de Pompeo, que muchos agradecen, es injerencia. Nadie en USA aceptaría que un alto funcionario dominicano exprese sus preferencias políticas allá; y que ahora también intervenga en sus procesos judiciales.

6.-Esto no quiere decir que internacionalmente no se critique que solo en Dominicana no se actúe con enérgica pulcritud en el caso de los acusados del caso Odebrecht, una estupidez del gobierno. Un proceso legal donde tampoco podemos perder de vista que lo que USA castiga es el atrevimiento de una corporación brasilera de competir abiertamente con sus corporaciones en lo que denomina como su patio trasero: América Latina.

7.-Se trata de una guerra entre imperialismos donde Dilma y Lula fueron las primeras víctimas y en efecto dominó, varios presidentes latinoamericanos.

8.-Por eso, ojo con las manipulaciones y desinformaciones de toda índole. En la vigilante inteligencia y discernimiento de nuestra gente, jóvenes cronológicos, y jóvenes de indestructible espíritu (caso Bennie en USA y aquí Fidelio).