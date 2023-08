Pólvora pudo haber sido causa explosión dejó 28 muertos en San Cristóbal

SAN CRISTOBAL. Pólvora de una armaría que operaba de manera clandestina en la zona habría sido la causa de la explosión que provocó la muerte de 28 personas y 59 heridos, así como la destrucción de varias edificaciones durante la tarde del lunes en esta provincia.

Rumores e investigadores independientes creen que en el lugar del siniestro, operaba un centro irregular para relleno de cartuchos de escopetas y pistolas.

Sin embargo, oficialmente, cuatro días después no se ha producido respuesta sobre las posibles causas del siniestro.

Aunque a horas del hecho el presidente Luis Abinader dispuso que el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor J-2, del Ministerio de Defensa (MIDE), dirigiera las pesquisas que realizaba el Cuerpo de Bomberos para determinar la causa y origen de la explosión en la zona comercial de la calle Padre Ayala, San Cristóbal.

Dos miembros del Ejército vigilan con armas largas uno de los accesos a la “zona cero” donde una explosión produjo 28 muertes en San Cristóbal el pasado lunes./Foto Jorge González

Una fuente de inteligencia reveló a El Nacional que el hecho de que el mandatario haya encargado al mayor general Jorge Iván Camino Pérez, del J-2, investigar este caso, es un indicativo de que las autoridades no descartan que en el lugar se almacenara algún material militar.

Durante la rueda de prensa el pasado martes, un día después de la explosión, en el Hospital Regional Juan Pablo Pina el Gobierno informó que había ordenado al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) para que investigara los hechos. Al día siguiente, (el miércoles) luego de la misa en memoria de las víctimas se dio la información sobre quién encabezaría la investigación por parte del J-2.

A cuatro días

Cuatro días después de producirse la potente explosión en la calle Padre Ayala de esta ciudad que arrasó con edificaciones, negocios y mató 28 personas, las autoridades desconocen con certeza a qué se debió. Tampoco han informado que haya alguna persona en investigación en torno a la tragedia ocurrida la tarde del pasado lunes 14.

Rumores e investigadores independientes creen en el lugar había pólvora, al estimar que allí operaba clandestinamente un centro para relleno de cartuchos de escopetas y casquillos de balas para pistolas.

Este viernes, el intendente del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Cerantony Peñaló, aseguró en el lugar de la deflagración no había depósito de gas, ni de gasolina, ni una caldera, ni túneles.

Peñaló expresó que la información de que dispone indica que en el lugar sí operaba un almacén de reciclaje de distintos tipos de plásticos.

En ese sentido informó que técnicos de esa institución, del J-2 del Ejército y de otros organismos de investigación del Estado tratan determinar qué provocó la explosión que arrasó la zona.

Puntualizó que hay varios negocios de la zona que fueron afectados con daños mínimos, pero que siguen cerrados por precaución, hasta que se hagan los estudios pertinentes y entonces autorizar la entrada de sus propietarios y que puedan reanudar su trabajo.

Familiares de heridos buscan informaciones en la emergencia del Hospital Pablo Pina. Jorge González

“Ahí no había gas, no había caldera como se había rumorado, no había sótano, nosotros estamos determinando cuales eran los materiales, o cuales son los materiales que pudieron provocar esta explosión. Ahí había un almacén, una fábrica de reciclar el plástico”, sostuvo el funcionario.

Alcalde de San Cristóbal

De su lado, el alcalde de la ciudad, José Montás, informó esta mañana que en el lugar funcionaba un almacén de plástico, pero que desconocen los químicos que ahí se guardaban.

En tal sentido, el miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sugirió esperar los resultados de las investigaciones de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros no somos expertos en explosión ni en incendio, pero algo tenía que haber ahí que provocara esa explosión tan grande en San Cristóbal”, dijo el ejecutivo municipal al conversar con los medios de comunicación esta mañana.