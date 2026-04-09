Santo Domingo.- El pasado miércoles se registraron fuertes aguaceros en el Distrito Nacional, principalmente en la parte oeste de la capital, que dejaron al menos dos personas muertas.

Las causas de las fuertes precipitaciones fue un aire húmedo impulsado desde el sur por una baja presión que se ubicaba entre Panamá y Colombia.

Ese aire húmedo llegó a la zona del Caribe y se combinó con un ambiente más cálido y una vaguada que se encontraba en la zona.

Aguaceros en la capital

Esa combinación se concentró en la parte oeste de Santo Domingo, provocando inestabilidad en la atmósfera. Por esa razón, los aguaceros fueron más devastadores en esa parte capitalina.

En esa zona se registraron 314 milímetros de lluvia, mientras en la provincia Santo Domingo fue solo de 14. Esto explica por qué los aguaceros provocaron inundaciones de calles, avenidas, más desbordamiento de cañadas.

Las precipitaciones también se registraron en provincias del norte, este y sur de República Dominicana, aunque en menor proporción.