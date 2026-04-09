COE reduce alertas: 15 provincias en verde mientras lluvias disminuyen

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este jueves los niveles de alerta y eliminó las alertas amarillas, dejando 15 provincias bajo alerta verde, en medio de una disminución de las lluvias reportada por el Instituto Dominicano de Meteorología.

De acuerdo al COE, las provincias en alerta verde son La Altagracia, Monte Plata, Dajabón, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

El Indomet informó que durante la tarde se espera una reducción significativa de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con un ambiente mayormente soleado y ligeros incrementos nubosos.

No obstante, una vaguada en niveles bajos de la troposfera, ubicada al noroeste del país, provocará aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en provincias del norte y noreste.

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Para el Gran Santo Domingo, así como en Elías Piña, La Romana, Duarte y Espaillat, se prevén chubascos locales con posibles tronadas aisladas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, aunque destacan una mejoría gradual en las condiciones del tiempo.