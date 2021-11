Precios de los alimentos siguen altos

Santo Domingo.-Los precios de los principales productos alimenticios continúan caros en los centros de ventas, donde el pollo se oferta entre 65 y 70 pesos la libra y la carne de res entre 175 y 200 pesos, dependiendo la calidad, mientras el aceite aumentó de 824 a 864 el envase grande y el pequeño se disparó de 243 a 285.

Durante un recorrido la tarde de este miércoles por varios mercados del Distrito Nacional, vendedores de pollo aseguraron que el producto se ha mantenido estable en las últimas dos semanas, pero «no ha bajado lo que la población esperaba».

Los precios del pollo no bajan / Foto: Carolina Ceballos

«Sigue caro, lo estamos vendiendo a 65 pesos, pero ese no es el precio al que debe llegar a la población. Ya no hay escases y se está vendiendo mucho, pero no baja», dijo el propietario de un puesta de venta ubicado cerca del mercado de Cristo Rey, Distrito Nacional, quien se identificó como Juan Carlos.

De su lado, el vendedor Félix Jiménez opinó que el costo del pollo está demasiado elevado, y dijo que antes, muchos clientes sustituían dicho producto con gallina vieja, cuyo precio también ha sufrido alza considerable en los últimos días.

Habichuelas mantienen precios / Foto: Carolina Ceballos

«Hasta la gallina está cara, la gente no la está comprando porque la libra se vende hasta 85 pesos», explicó Jiménez.

Mientras, el ajo, las habichuelas, los huevos y la cebolla rojas continuaron su tendencia hacia el alza, según afirmó el comerciante Juan Lachapelle, propietario de un almacén en el mercado de Villa Consuelo en el Distrito Nacional.

El ajo se oferta a 140 pesos por libra, mientras la cebolla roja se vende entre 35 y 40 pesos la libra, y las habichuelas rojas entre 70 y 75 cada libra. Las giras se comercializan a 70. El cartón de huevos aumentó de 190 a 210 pesos.

«Todo sigue caro, los precios de la mayoría de productos siguen en alza todos los días y no hay forma de que baje nada», dijo Lachapelle a reporteros de El Nacional.

Tomates y pepinos con buenos precios. / Foto: Carolina Ceballos

Sin embargo, otros productos como el arroz, los plántanos, las papas y el bacalao (90 pesos) se mantienen estables en los principales establecimientos comerciales de la capital.

El arroz se oferta entre 20 y 30 pesos la libra, dependiendo la calidad, en tanto, las papas se venden entre 15 y 20 pesos, según comerciantes consultados.

Algunos productos como el ají cubanela, el morrón, los plátanos (10 y 12 pesos), tomates, que se consiguen a 35 pesos la libra tipo grandes y 25 pesos los barceló, han experimentado bajas..

La yautía blanca, amarilla y la coco también han sufrido rebajas y se consiguen a 40 y 25 pesos, respectivamente.