Nueva York.- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, anunció este miércoles en un evento en Nueva York la creación del premio José ‘Pepe’ Mujica, que reconocerá los esfuerzos por la unidad y la democracia.

“En nombre del Foro Iniciativa Mujica, me complace y tengo el honor de anunciar la creación del premio José ‘Pepe’ Mujica, destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia”, dijo Jabonero en una conferencia celebrada en la Gran Manzana para homenajear al fallecido expresidente.

Jabonero subrayó, además, que esto no se trata de “un acto simbólico”, sino de perseguir el objetivo de continuar “un gran proyecto de futuro” y hacer partícipes a las nuevas generaciones.

“Recordamos a Pepe Mujica como un símbolo de unidad y un líder que supo hablar de esperanza y unidad con un lenguaje sencillo y humano”, agregó el español.

El evento, titulado ‘Democracia Siempre’, estuvo organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute, y en él participaron los presidentes de España, Pedro Sánchez; Chile, Gabriel Boric, y Uruguay, Yamandú Orsi.

A la cita no asistieron el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, ni el presidente de Colombia Gustavo Petro, que en un primer momento tenían previsto acudir.

También estaban presentes otras personalidades como el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, que recibió un gran aplauso del público, y otros políticos como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof? o la senadora colombiana Clara López Obregón.