Santo Domingo.– El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), doctor Santiago Hazim, defendió su paso por la institución, asegurando que actuó con honradez en el ejercicio de la función pública y recordó que fue bajo su gestión cuando se presentó ante el Ministerio Público la denuncia que destapó irregularidades en el sistema de facturación.

Hazim explicó que en noviembre de 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, acudió ante el Ministerio Público y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.

Señaló que desde que asumió la dirección de la entidad tuvo claro que la función pública implica rendir cuentas en cualquier momento.

“Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera”, subrayó.

En relación con las recientes declaraciones del presidente de la República, quien afirmó que puede tener amigos, pero nunca cómplices, Hazim dijo coincidir con esa postura.

“Yo tampoco he tenido cómplices. Por eso mi decisión fue denunciar lo que descubrí porque era mi deber moral y legal. Entendí que mi obligación era cuidar el sistema y evitar que los fondos públicos se desviaran de su verdadero propósito: la salud de la gente”, afirmó.

De su lado, el abogado del exdirector de Senasa, Miguel Valerio, resaltó la trayectoria profesional de su defendido y aseguró que no tiene nada que ocultar. Explicó que Hazim está en disposición de acudir a cualquier instancia que lo requiera y reiteró que fue él quien denunció ante el Ministerio Público las irregularidades para que se investigaran hasta las últimas consecuencias.

“El doctor Hazim es uno de los cirujanos ortopedistas y traumatólogos más reconocidos del país, con más de 30 años de ejercicio profesional. Como médico y servidor público, ha ejercido con apego a la ética. Lo que corresponde ahora es dejar que las investigaciones avancen y que sean las instancias judiciales las que establezcan responsabilidades”, sostuvo Valerio.

Finalmente, Hazim manifestó que su mayor tranquilidad es haber conducido a Senasa con transparencia. “Estoy seguro de que la verdad prevalecerá, porque mi gestión se sustentó en principios éticos y en la convicción de servir al país con responsabilidad”, concluyó.