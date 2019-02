Las violentas protestas que se producen en Haití se han convertido en una preocupación para el Gobierno, por la presión migratoria que podría implicar, reconoció esta mañana el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.

El funcionario dijo que el presidente Danilo Medina había “visualizado” la crisis en Haití y que por tanto había tomado las medidas precautorias desde el pasado año.

“Nos preocupa a todos. El presidente Medina lo había visualizado, incluso este tipo de hambruna que se está presentando en este mes de febrero, él tiene las informaciones y datos muy concretos, por eso la frontera fue fortalecida con tiempo, no con esta crisis que se ha generado con el presidente de Haití”, manifestó.

Fadul abogó porque se estabilice la situación que se ha generado en Haití en las últimas dos semanas, donde se han producido fuertes protestas pidiendo la renuncia de su presidente Jovenel Moise, que han dejado nueve muertos y decenas de heridos.

“Nosotros queremos que se estabilice la situación en Haití, es una situación difícil para el sector empresarial nuestro, y es una preocupación porque hay un comercio bilateral muy agresivo”, expresó.

Inseguridad

El ministro de Interior admitió que en República Dominicana hay inseguridad, pero que el Gobierno ha implementado planes para enfrentar ese mal.

En aras de garantizar la seguridad del país, refirió que el Presidente ha dispuesto el fortalecimiento de la seguridad en los polos turísticos.

“A veces se dispara la alarma de que en la población hay un clima de inseguridad, no es que no hay inseguridad, hay conflictos y tenemos problemas con el manejo de la seguridad, en el sentido de que no podemos decir que la vamos a erradicar, pero estamos presentando de manera permanente planes”, enfatizó.

Fadul dijo que los planes que se llevan a cabo en la Policía en coordinación con el Ministerio de Defensa, con una aplicación de un régimen de consecuencia, son parte de las acciones del Gobierno para mejorar la seguridad del país.

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se difunde por Color Visión, canal 9, Fadul consideró que el informe del Departamento de Estados de los Estados Unidos, que resalta los niveles de inseguridad en el país, llama al Gobierno a seguir fortaleciendo la seguridad. “Eso nos convoca a nosotros a seguir reforzando los niveles de seguridad”, dijo para afirmar que “los niveles de delincuencia están controlados” en el país y por debajo de muchos países de América Latina.

Política

El miembro del Comité Político PLD aseguró que el presidente Danilo Medina no está usando como “delfín”, al exministro de Educación, Andrés Navarro, y no le va a endosar su popularidad, ya que sería discriminar a los demás precandidatos. Afirma que Medina es el mejor activo con que cuenta el PLD para retener el poder, por lo que aboga por su repostulación.