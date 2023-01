Presencia de la luz

La luz es un factor vital en la poesía de Martina Soriano, quien solo cuando describe el viaje cósmico admite estar lejos del Sol. La luz es un elemento que resalta ya y que persiste en esta poesía y con atildada galanura, la autora la esparce a lo largo del libro “La mirada oculta de la primavera”. Presumo que muchos lectores vivirán este alumbramiento, que es un acercamiento hacia la luz.

Los seres del bien siempre preferirán la luz porque de luz está hecho el rostro de Dios. En las tinieblas viven solo los seres despreciables, íconos del mal. La luz es símbolo del bien. Cito algunos versos alusivos a la luz, en “La mirada oculta de la primavera”:

1- “La primavera me acaricia con su mirada oculta, / bordeando los colores del arcoíris/ rebelión como el resplandor mágico de la Aurora boreal…” (Pág. 17).

2- “…resucitas del trasmundo como una ficción del espacio,

como la diosa de la Aurora, / en un poema que te inmortaliza y seduce el alba”. (Pág. 21)

3- “En este amanecer de asfalto y ruido / extraño la luz de la alborada” (Pág. 27)

4- “…siento la necesidad de que mis ideas/ bailen en los carnavales, / bajo la luz del Sol” (Pág. 29)

5- “…amuleto de la suerte, / luz de vida /talismán encantado que alumbra el camino/ tipo mariposa monarca que recorre los cielos”. (Pág. 44)

6- “Cuando el pasado duele y lo dejas atrás, / decides continuar el viaje bajo los soles de Oriente, / bajo una granizada de luz”. (Pág. 47).

7- “…la noche, huérfana de luz, /casi sorda, casi muda/al borde del abismo…” (Pág. 48)

8- “Las luciérnagas de infancia no acuden al llamado / de quien ama su luz”. (Pág. 51)

9- “Bajo la mirada incorruptible del sol /te ofrezco mi vibrante retórica”. (Pág. 55).

10-“Energía magnética, / brizna de luz que me cobija/ y trasciende la simplicidad, …”(Pág. 57)

11- “En este preciso momento/ decido dejarte como herencia mis versos, / los temas filosóficos, /el poder de la tierra y el sol. /un legado de luz”. (Pág. 60)

Hay otras referencias a la luz como a su antagonista, la opacidad, o ausencia de luz, que es símbolo de ocaso, tristeza, miedo, desamparo, entre otras situaciones que incomodan al espíritu humano. Soriano ama la luz, como ama la naturaleza, el arte, la familia, la patria y su cultura. Reside en tierra extranjera, pero muestra sus raíces dominicanas y es capaz, como los creadores de la Poesía Sorprendida, de incorporar lo nuestro a lo universal.