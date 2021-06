Presentan libro «Dominicana»

La Librería Comunitaria Word Up, en colaboración con la Asociación de Escritores Dominicanos (Dominican Writers Association) y Café con Libros BK, presentó recientemente la edición en español de la novela “Dominicana”, en un encuentro virtual desde la ciudad de Nueva York, encabezado por su autora Angie Cruz, de origen dominicano y la traductora Kianny N. Antigua.

En la actividad también fue presentado el audiolibro en español, en la voz de Kianny.

La novela estará disponible para la República Dominicana en la Librería Cuesta a partir del mes de julio.

“Dominicana” narra la historia de Ana Canción, una joven de quince años que nunca soñó mudarse a los Estados Unidos, como lo hacían las niñas de Guayacanes, el campo donde nació en la República Dominicana, pero cuando Juan Ruiz le propone matrimonio ella no puede rehusarse. No importa que él sea mayor que ella y que no haya amor entre ellos. Su matrimonio se concibe como la oportunidad para que la familia de Ana emigre.

La historia está ambientada en los escenarios de República Dominicana y Washington Heights a finales de los años 60.