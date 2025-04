La crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se profundizaría aún más con la decisión de varios presidenciables que no se inscribirían en rechazo a que el Comité Político (CP) decidió adelantar la escogencia de su candidato para las elecciones del 2028.

Solo tres dirigentes se han inscrito en el proceso interno del PLD hasta el momento

La información fue obtenida por este reportero que da cuenta que Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y Juan Ariel Jiménez, no se anotarían, a pesar de que el plazo vence hoy.

No obstante, eso no los descalificaría de manera definitiva para participar en la contienda y dependerán de la decisión que tome sobre el particular la Comisión de Arbitraje y Unidad, presidida por Lidio Cadet.

Hasta el momento solo tres de dirigentes se inscribieron en el proceso interno que ordenó el Comité Político: Francisco Javier García (primero en hacerlo) y los dirigentes regionales: Manfred Mata, oriundo de Puerto Plata y Mario Bruno González, de La Vega.

El tres de marzo de este año, el CP, máximo órgano de dirección del PLD, discutió el mecanismo de trabajo para la selección de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial, conformando una comisión para el arbitraje y la unidad de esas aspiraciones.

Ese día, además, se fijó para el primer trimestres del 2026 escoger un aspirante único, de modo que pueda ser ratificado en el 2027, como dispone la Ley de Partidos Políticos.

En la reunión, encabezada por el presidente del PLD, Danilo Medina, se dio un plazo de 30 días para que los aspirantes a la candidatura presidencial confirmaran su intención ante dicha comisión.

Una nota informativa del partido morado, señala que la comisión de unidad y arbitraje ha venido trabajando en consultas legales, en contacto con las y los posibles aspirantes, cumpliendo con la responsabilidad que le ha sido asignada.

Expresó que dicha comisión se ha reunido con los aspirantes Francisco Javier García, Abel Martínez y Charlie Mariotti.

Agrega el PLD que los estatutos de la entidad indican que quien escoge los precandidatos es el Comité Central, organismo que debe ser convocado con esos fines para determinar quiénes competirían en un proceso interno.

Los seguidores del expresidente Medina se han convertido en un problema a lo interno del partido de la estrella amarilla, porque al igual que otras contiendas, tratan de incidir en los resultados, en este caso a favor de Francisco Javier García.

La inclinación del danilismo hacia García ha comenzado a generar preocupación a lo interno del partido morado, que en los últimos años ha perdido preponderancia en el electorado nacional.

En las elecciones pasadas, el PLD, que llevó como candidato presidencial a Abel Martínez logró un 10.37 %.

Rechazo

Abel Martínez tan pronto se dio a conocer que se adelantaría la escogencia del candidato presidencial, mediante un carta dirigida a Danilo Medina, externó su rechazo a esa decisión.

En su misiva planteó que el PLD debía respetar los plazos establecidos en las leyes electorales, las cuales dicen que el proceso debe comenzar un año antes de las elecciones generales.