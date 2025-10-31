Presidente Abinader envía ayudas humanitarias gobierno de Jamaica

El presidente Luis Abinader instruyó al director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Féliz, a brindar apoyo inmediato al gobierno de Jamaica, tras los graves daños ocasionados por el huracán Melissa en esa nación del Caribe.

Féliz informó que un barco cargado de ayuda humanitaria saldrá del país este viernes o a primeras horas del sábado, con el objetivo de asistir a las comunidades más afectadas. Indicó que se prepararon un millón cincuenta mil raciones alimenticias que serán entregadas a los damnificados.

El cargamento incluye, además, colchonetas, sábanas, frazadas, mosquiteros, box springs y otros insumos esenciales para las familias que perdieron sus hogares o bienes.

Ante la devastación causada por Melissa, el presidente Abinader expresó la solidaridad del Gobierno dominicano con el pueblo jamaiquino.