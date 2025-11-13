Presidente de la fundación conservadora de EE.UU. Heritage anima a disolver la UE

Madrid.– El presidente del centro de pensamiento conservador estadounidense The Heritage Foundation, Kevin D. Roberts, llamó este jueves a España y a los países europeos a disolver la Unión Europea (UE) con el fin de recuperar su soberanía y libertades, y liberarse, según dijo, de los «despropósitos económicos» de la Comisión Europea.

Roberts, considerado uno de los principales ideólogos del expresidente Donald Trump, viajó a Madrid para inaugurar el 27.º Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Durante un encuentro con la prensa, el historiador y politólogo afirmó sentirse «optimista sobre el futuro de Europa», aunque calificó de «deprimente» la situación actual de las libertades dentro de la UE.

Quizas te interese: Empleados de Starbucks inician huelga en EE.UU., en medio de una estancada negociación

Roberts denunció la centralización del poder tanto en los gobiernos nacionales como en las instituciones comunitarias, y sostuvo que los países europeos han «entregado su soberanía a una enfermedad supranacional: la Comisión Europea».

A favor del bréxit, el dirigente estadounidense aseguró que apoyaría también «un bréxit español» si la Unión Europea se mantiene sin reformas profundas.

Fronteras seguras

«Si queréis seguir en la UE, antes deberíais reformarla para no tener a una presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se comporta como la presidenta de Europa», señaló.

En materia migratoria, Roberts defendió la necesidad de fronteras seguras y de atender primero a los ciudadanos nacionales antes de aceptar inmigración económica.

Aseguró que esta posición es «coherente con la doctrina de la Iglesia Católica», pues los Estados tienen la obligación moral de proteger sus fronteras por el bienestar de los más pobres del país.

«El sistema de inmigración debe ser justo para todos, no solo para los inmigrantes, y este tema no se puede abordar hasta que las fronteras estén aseguradas», subrayó.

Roberts inauguró oficialmente el congreso con la ponencia «Iluminando: recuperar la cristiandad con fervor y sin complejos», en la que alentó a los jóvenes católicos a participar activamente en la vida pública y en la defensa de los valores cristianos en la sociedad europea.