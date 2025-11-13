Nueva York.– El sindicato de trabajadores de Starbucks anunció este jueves el inicio de una huelga nacional en Estados Unidos durante uno de los días más importantes del año para la cadena, en protesta por el estancamiento de las negociaciones laborales.

Unos mil baristas iniciaron una huelga indefinida en 65 establecimientos distribuidos en 40 ciudades del país, tras seis meses sin avances en las conversaciones para mejorar condiciones laborales y salariales, informó el sindicato Starbucks Workers United (SWU).

La protesta coincide con el Red Cup Day, una fecha clave para la compañía en la que se inaugura la temporada navideña y se registran algunas de las mayores ventas del año. El sindicato advirtió que empleados de 550 locales están listos para sumarse a la huelga si la empresa no ofrece un contrato justo.

Reclamos por salarios y falta de personal

El SWU denunció que las negociaciones llevan seis meses paralizadas porque la empresa se ha negado a presentar nuevas propuestas que respondan a las demandas de más personal, mejores salarios y la resolución de cientos de denuncias por prácticas laborales injustas.

Los delegados sindicales rechazaron en abril la última propuesta de contrato presentada por la compañía, al considerar que no mejoraba los sueldos ni los beneficios durante el primer año y no resolvía el déficit de personal en las tiendas.

Starbucks minimiza impacto de la huelga

Por su parte, Starbucks aseguró que el impacto del sindicato es limitado dentro de su plantilla y afirmó estar dispuesta a negociar, aunque acusó al sindicato de no hacerlo. La empresa sostuvo que ya ofrece “el mejor trabajo minorista del sector”.

En mayo pasado, un grupo de empleados protestó por el código de vestimenta impuesto por la compañía, y en diciembre de 2024 se produjo una huelga similar en 50 establecimientos del país.

La cadena cerró su ejercicio fiscal en septiembre con una reducción del 50 % en sus beneficios, que se situaron en 1,856 millones de dólares, pese a un aumento del 3 % en su facturación, hasta los 37,184 millones.

Desde su primera victoria sindical en Búfalo (Nueva York) en diciembre de 2021, el Starbucks Workers United ha logrado representar a casi 12,000 trabajadores en 528 locales de Estados Unidos, consolidando un movimiento laboral en expansión dentro de la empresa.