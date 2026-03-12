Presidente del Senado defiende proyecto para fortalecer controles contra dinero ilícito en la política

Santo Domingo.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este jueves la iniciativa que busca reforzar los controles para impedir que dinero de origen ilícito influya en la política dominicana, al considerar que representa un paso importante para fortalecer la transparencia y la institucionalidad democrática.

El legislador explicó que la propuesta presentada ante el Congreso Nacional pretende establecer mecanismos más rigurosos para evitar que recursos provenientes de actividades ilegales intervengan en los procesos políticos y electorales del país.

“El objetivo es establecer los verdaderos filtros para evitar de una vez y por todas que dinero ilícito intervenga en la política”, expresó.

Proyecto será estudiado en comisión especial

De los Santos informó que la iniciativa será enviada a una comisión especial, que será anunciada la próxima semana, con el objetivo de analizar el proyecto a profundidad y escuchar a distintos sectores de la sociedad antes de tomar una decisión final.

Según indicó, la medida busca garantizar que el proyecto contribuya a fortalecer el sistema político dominicano.

Evitar penetración del narcotráfico

El presidente del Senado señaló que uno de los principales propósitos de la propuesta es impedir que dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas continúe penetrando en la vida política del país.

“El objetivo principal es que dinero ilícito no siga participando en la vida política, sino que aquellos ciudadanos que se manejan con transparencia se motiven aún más a participar”, sostuvo.

Protección del sistema democrático

Finalmente, el legislador subrayó que las medidas buscan proteger el sistema democrático dominicano y preservar los avances institucionales alcanzados en las últimas décadas.