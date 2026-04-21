La participación del Gobierno dominicano en la Cumbre sobre la Defensa de la Democracia celebrada en Madrid, convocada por el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, sigue generando opiniones en el territorio nacional.

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, expresó su apoyo al rechazo manifestado por la embajadora estadounidense ante la reciente Cumbre sobre la Defensa de la Democracia, evento que contó con la presencia del ministro de justicia Antoliano Peralta.

La diplomática Leah Francis Campos cuestionó la participación dominicana en el cónclave español, advirtiendo que los discursos de la «izquierda global» sobre la desinformación suelen esconder intenciones de promover la censura sistemática.

Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, calificó como acertadas las advertencias de la funcionaria de Estados Unidos, señalando que el concepto de desinformación representa un riesgo latente si se utiliza como herramienta política para restringir la libre difusión de ideas y pensamiento crítico.

El jurista subrayó que, aunque combatir las noticias falsas es necesario, este esfuerzo no debe servir de fachada para imponer limitaciones arbitrarias a la libertad de expresión, base fundamental de cualquier sistema democrático.

Cumbre

Al analizar el entorno de la cumbre, el abogado observó que los líderes participantes, provenientes de naciones como Brasil, México y Colombia, mantienen una agenda de evidente confrontación ideológica y diplomática con el gobierno de los Estados Unidos.

Ante este panorama, Potentini instó al Estado dominicano a manejar su política exterior con cautela, priorizando la coherencia y la histórica alianza estratégica que une al país con la nación norteamericana en diversos niveles.

El titular del CARD enfatizó que ignorar el peso de los vínculos con Estados Unidos sería un error táctico, dado el impacto profundo que esta relación tiene en la estabilidad económica y social de la República Dominicana.

Recordó que esta cercanía se manifiesta con fuerza a través del flujo constante de remesas y el rol protagónico de la diáspora dominicana, la cual constituye un puente humano y comercial vital entre ambos territorios.

Destacó, además, que la enorme concentración de dominicanos en ciudades como Nueva York y otros estados refuerza la necesidad de mantener una sintonía diplomática sólida que proteja los intereses de estos ciudadanos y sus familias.

Mencionó igualmente el valor de los envíos constantes de ayuda y recursos que llegan anualmente desde territorio estadounidense, los cuales representan un soporte fundamental para la economía de miles de hogares dominicanos.

Potentini valoró la cooperación binacional en áreas críticas como la gobernabilidad, la seguridad institucional y la persecución de delitos complejos, incluyendo el narcotráfico y el blanqueo de capitales en la región caribeña.

Advirtió que los desafíos internos y regionales deben abordarse con seriedad, pero sin permitir que la solución a estos problemas se convierta en una justificación para vulnerar los derechos fundamentales de la población.

Finalmente, a través del «Foro de Trajano», el abogado reiteró su solidaridad con la posición de Leah Campos, considerándola un llamado necesario para proteger los valores democráticos frente a posibles excesos de control estatal.