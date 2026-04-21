Entre lágrimas y con una firmeza que impactó a los presentes, Elizabeth Pérez hizo estremecer cuando narró a la Corte los daños familiares ocasionados por los asesinos de su hijo, Everson Omar Pérez, de 21 años.

Durante su exposición, Pérez narró el profundo dolor que atraviesa su familia tras la pérdida de su vástago, quien dejó en la orfandad a un niño de apenas 11 meses.

“Mi hijo apenas tenía 21 años, tenía toda la vida por delante. ¿Quién le va a responder a mi nieto por su padre? ¿Cómo se le va a explicar su ausencia? No habrá cumpleaños, no habrá Día del Padre, no habrá nada”, expresó entre sollozos.

Sostuvo que su hijo era un joven trabajador, disciplinado y enfocado en superarse, destacando que incluso buscaba capacitarse en el área de informática para avanzar profesionalmente.

“Yo lo crié sola en un barrio humilde y nunca tuvo una querella. Solo le gustaba trabajar y estudiar”, afirmó.

Los acusados reciben 20 años de prisión, pero la madre busca justicia y respuesta por la pérdida

Cuestionó además la actitud de los acusados, señalando que no muestran arrepentimiento.

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“Vienen aquí a burlarse, a jugar con la mente de las autoridades. Cuando salen, salen peores, porque no tienen ningún tipo de arrepentimiento”, manifestó.

En ese contexto, pidió al tribunal actuar con firmeza.

“Aquí todos estamos en peligro. Yo quiero que cuando mi nieto crezca, pueda decirle que se le hizo justicia a su padre. Nadie me va a devolver a mi hijo, pero necesito justicia”, dijo.

Detalles del caso

El hecho ocurrió el lunes 15 de julio, alrededor de las 5:00 de la tarde, en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional, durante un supuesto proceso de compra de una consola PlayStation V coordinado a través de Facebook por un monto de RD$22,000.

Según el expediente instrumentado por el procurador fiscal Richard Suncar Castillo, del Departamento de Homicidios, Everson Omar Pérez y su acompañante fueron víctimas de un asalto planificado.

El encuentro fue coordinado con un supuesto vendedor identificado como Marco Antonio Ramírez del Carmen, alias “Maicol”, quien los citó en la calle Clarín del referido sector.

Al llegar, fueron conducidos a una vivienda a través de un callejón, donde les esperaban Víctor Novas y Franyi Enrique Cena. Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego, ocasionando la muerte inmediata de Everson Omar Pérez.

Posteriormente, los agresores huyeron del lugar en un motoconcho tras cometer el hecho.

El acta de levantamiento establece que la víctima falleció a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Proceso judicial

Por este caso, los imputados Domingo Valdez Ramírez y Víctor Novas, en calidad de recurrentes, fueron condenados a 20 años de prisión por un Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Novas enfrenta cargos por asociación de malhechores, robo con violencia y homicidio voluntario, en violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66, párrafo II, y 67 de la Ley 631-16 sobre armas.

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó el fallo de la sentencia para el 29 de mayo.