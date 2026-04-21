La cantante colombiana Karol G vuelve a encender la emoción de sus seguidores tras anunciar su nueva gira mundial “Viajando por el mundo, TropiTour”, un recorrido que llega luego de su reciente presentación en el Coachella, donde reafirmó su posición como una de las figuras femeninas más influyentes de la música latina actualmente.

Dentro de este nuevo tour, República Dominicana figura como una de las paradas confirmadas, generando desde ya gran expectativa entre los fanáticos quisqueyanos. Durante semanas, una campaña de intriga, con vallas publicitarias mostraban el mensaje “¿Nos vamos de tour?”, lo que despertó las especulaciones.

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Hoy finalmente, la incógnita despejada por el empresario Gamal Haché, quien a través de su cuenta oficial de Instagram confirmó que “La Bichota” se presentará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el próximo 19 de febrero de 2027.

Fans de Karol G

El anuncio no tardó en provocar una ola de reacciones. Cientos de fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de emoción, asegurando estar listos para corear los grandes éxitos de la artista, cuya última presentación en el país fue en marzo del 2024.

Haché adelantó que los detalles sobre la venta de boletas serán anunciados próximamente, indicando que estarán disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.