El presidente de la República, Luis Abinader, informó que durante el año pasado fueron desarticuladas más de 152 estructuras delictivas en todo el territorio nacional, lo que calificó como una señal clara del trabajo coordinado de los organismos de seguridad y una advertencia firme de que no existe ni existirá tolerancia frente al crimen organizado.

El mandatario aseguró que el Estado dominicano garantiza el orden público y que toda persona o grupo que atente contra la seguridad será perseguido de manera implacable y sometido a la justicia con todo el peso de la ley.

“En la República Dominicana ya no hay territorios donde no puedan entrar las fuerzas del orden. Aquí la autoridad la ejercen el Gobierno y las instituciones”, enfatizó el jefe de Estado.

Al pronunciar su discurso ante la Asamblea Nacional, Abinader explicó que uno de los ejes centrales de su gestión en 2025 fue la consolidación de una estrategia integral de seguridad ciudadana, basada en la prevención, la inteligencia, la reforma institucional, el control territorial y la participación comunitaria, colocando la evidencia y los datos en el centro de la toma de decisiones.

Indicó que 2025 fue el año del fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con mejoras sustanciales en la recolección y validación de datos a través del Observatorio del Ministerio de Interior y Policía. En ese proceso se integraron los registros del INACIF, la Policía Nacional y la Oficina Nacional de Estadística, además de ampliar la interoperabilidad con el Ministerio de Salud Pública y el Sistema 9-1-1.

Según explicó, esta articulación permite desagregar la información por territorios, focalizar intervenciones en sectores con mayor incidencia delictiva y evaluar con rigor el impacto de cada operativo y política pública.

El presidente afirmó que la seguridad se gestiona con datos confiables, análisis estratégicos y coordinación interinstitucional. Destacó el seguimiento semanal que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta, donde se desarrollan diagnósticos y evaluaciones permanentes para garantizar una operatividad efectiva.

En el proceso de reforma y transformación policial, que ha incluido dignificación salarial y modernización tecnológica, se introdujo un nuevo modelo piloto de patrullaje en el Gran Santo Domingo y Santiago, con mayor presencia preventiva y articulación comunitaria.

Entre 2023 y 2025 ingresaron 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional, de los cuales 5,364 son hombres y 3,269 mujeres. El mandatario subrayó que se trata de la cifra más alta de mujeres jóvenes incorporadas a la institución, lo que consideró un avance en materia de igualdad de oportunidades.

En el marco de la Operación Garantía de Paz 2.0 se focalizaron intervenciones en territorios con mayores niveles de criminalidad, mientras que el Plan de Iluminación Estratégica impactó sectores del Gran Santo Domingo, municipios de La Vega y 28 sectores en 13 municipios de la Región Este.

Asimismo, las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género realizaron 880 reuniones de coordinación, ejecutaron 721 actividades comunitarias y gestionaron 2,107 demandas territoriales, de las cuales 780 fueron resueltas, beneficiando a más de 2.7 millones de ciudadanos.

Como resultado de esta estrategia integral, la tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde que existen registros, lo que representa una reducción cercana al 15 % respecto al año anterior. Estos indicadores colocan al país por debajo del promedio regional de América Latina y como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe, solo por detrás de El Salvador.

En el ámbito penitenciario, el presidente anunció la construcción de 10 nuevos centros en Bonao, Pedernales, Cotuí, El Seibo, Hato Mayor, Baní, Azua, Barahona, Neyba y Santiago Rodríguez, como parte del fortalecimiento integral del sistema carcelario nacional.

En cuanto a la Policía Nacional, informó que fue depositado ante el Senado el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica, que crea una carrera policial basada en evaluación de desempeño, validación de competencias y un régimen disciplinario fortalecido, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Destacó además la construcción de estaciones policiales como parte de la agenda de modernización. Solo en 2025 fueron inauguradas 32 nuevas instalaciones, alcanzando un total de 98, y se prevé llegar a la estación número 100 en marzo. Cada destacamento cuenta con espacios privados para denuncias, cuartos de armas, centros de vigilancia y dormitorios para mujeres policías.

En la lucha contra el narcotráfico, durante 2025 se incautaron casi 32 toneladas de drogas en el país y se colaboró en decomisos internacionales que sumaron otras 17 toneladas. Se realizaron miles de operativos con 47 mil personas detenidas y 85 extranjeros deportados o repatriados. También fueron incautadas 441 armas de fuego, 18 embarcaciones, más de 2 mil vehículos y casi 60 millones de dólares en efectivo.

El mandatario resaltó que estos golpes han debilitado las estructuras operativas y financieras del crimen organizado y señaló que la labor de la Dirección Nacional de Control de Drogas ha recibido reconocimientos constantes de países como Estados Unidos, Francia y Países Bajos, así como de organismos multilaterales especializados en la lucha contra el narcotráfico.

Con estos resultados, el presidente reafirmó que el fortalecimiento de la seguridad, la institucionalidad y el Estado de derecho seguirá siendo una prioridad estratégica de su gestión.