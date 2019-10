Santo Domingo.-El presidenta Danilo Medina aseguró este jueves que el precandidato presidencial por el Paritido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, ganará las primarias abiertas el próximo domingo ya que supera a su rival Leonel Fernández, entre 6 y 15 puntos porcentuales.

Medina habló tras aparecer “sorpresivamente”, en el acto de cierre de campaña de Castillo en el Palacio de los Deportes, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte donde aseguró que este es la sangre nueva.

“Quiero decir, que yo no estoy en este momento aquí, porque el compañero Gonzalo Castillo me necesite, porque él no me necesita para ganar las próximas primarias del 6 de octubre”, aseguró el presidente Medina.

“Hace dos meses que mi querido do Gonzalo estaba 30 puntos por debajo de su rival (Leonel Fernández), y 10 días después, ya Gonzalo le había pasado con 4 puntos. Y hace 20 días que Gonzalo se mantiene entre 6 y 15 puntos por encima de su rival”, aseguró.

Reiteró que Castillo no necesita su apoyo, porque ya ha construido su carrera hacia la presidencia de la República Dominicana.

“Yo estoy aquí porque necesitaba decirles, a los que están adentro y los que están a fuera, que yo voy a votar por Gonzalo Castillo”, aseveró.

“Mucha gente me ha preguntado qué es sangre nueva, y yo vine aquí para explicar qué es sangre nueva y sangre nueva es Gonzalo Castillo”, concluyó el mandatario en medio una gran ovación.