Santo Domingo.-Durante un discurso a la nación, el presidente Danilo Medina sostuvo la noche de este lunes que siempre pondrá los intereses nacionales e institucionales por encima de los personales y partidarios lo que se entiende que no va por un tercer mandato consecutivo, como han estado promoviendo amplios sectores de su gobierno y la sociedad.

“Creo firmemente que por más que ame servir a nuestra patria desde la Presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trasciende la labor de un hombre, de un gobierno y es nuestra responsabilidad preservarlos”, aseguró el presidente Medina durante un discurso de 15 minutos en el que no utilizó la palabra voy o no voy a una segunda reelección.

“Hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo, lo expresé hace mucho tiempo, les dije: cuando termine mi labor como Presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo de mi segundo mandato y deje la Presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad”, dijo el Mandatario, lo que se entiendo que no buscaría una segunda repostulación para un tercer mandato.

Aseguró que el liderazgo responsable se expresa en momentos complejos, que “es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia”.

“No puedo dejar de reconocer que altos dirigentes del PLD que forman parte del sector mayoritario de nuestro partido, se han acercado a mí en tiempos recientes para que pondere la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial consecutivo”, precisó Medina. Dijo que lo mismo han hecho diferentes sectores de la vida nacional de los más variados extractos sociales.

“Sin embargo jamás lo he tomado ni lo tomo como un halago hacia mi persona, sino al proyecto que este ciudadano, respetuoso de la ley y de la democracia, este dominicano amante de su país, ha llevado delante en acciones concretas”, precisó.

Explicó que todo eso lo llevó a pensar en un nuevo proyecto presidencial, pero que hay normas y principios que respetar.

En ese sentido, agradeció al comité Político y al Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los diputados, senadores, alcaldes, regidores del PLD, partidos aliados y toda la sociedad que le ha dado su respaldo sin importar cuál fuera su decisión.

Sostuvo que nunca se cansará de servir a la patria y que siempre pondrá el oído en el corazón del pueblo dominicano.

“Desde el lugar que me tenga reservado el futuro en los próximos años y con la ayuda de Dios seguiré trabajando para lograr nuevas conquistas”, manifestó.

El mandatario no tocó el tan sonado tema del proyecto de la modificación a la Constitución que promueve un amplio sector de su gobierno con el que se busca habilitarlo para que pueda optar por inscribir su precandidatura en el PLD, el cual se rumora podría ser sometido este martes y ahora tras su discurso un poco ambiguo, no se sabe si será sometido o no.

El sector minoritario del PLD

Sin referirse directamente al sector del expresidente Leonel Fernández, Medina dijo que desde que inició si segundo mandato y sin mostrar interés en ser candidato de nuevo, se puso en marcha una campaña de descredito en su contra, encabezado por un sector minoritario del PLD, con el único propósito de imponer un proyecto político.

“Debo decir, que desde que iniciaos nuestro segundo periodo de gobierno y a pesar de que nunca hablé de este tema, ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la Presidencia, se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito en torno al posibilidad de que optara a un periodo más de gobierno. Estas campañas tenían como único objetivo, minar el amplio respaldo popular con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaban imponer un sector minoritario dentro del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo Medina.

Señaló que con la intención de despejar dudas sobre una posible aspiración nueva vez, se reunión en marzo de 2018 con siete precandidatos del PLD, a quienes animó a trabajar por sus respectivos proyectos y que lejos de apaciguar los ataque contra él, fue todo lo contrario.

“Aun con todos estos anuncios y acciones, la agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada irrespetuosa y desconsiderada”, sostuvo.

Dijo en su momento el Comité Político de su partido le expresó su solidaridad al considerar que los ataques contra su persona y su gobierno por parte de ese grupo minoritario, era desconsiderada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia.

Las elecciones

El presidente Medina llamó al liderazgo político a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia de cara a las elecciones congresuales, municipales y presidenciales del 2020 y que “los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”.

“Confío por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente”, expresó el mandatario.