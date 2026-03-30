MONSEÑOR NOUEL. -El Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) hará préstamos a tasa cero a las productoras agropecuarias con edades de hasta 35 años, según un acuerdo entre esa institución crediticia y el Ministerio de la Mujer.

El documento fue firmado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes y el administrador del Bagrícola, Fernando Durán, durante el acto de lanzamiento del programa “Mujer Rural”, que impulsan ambas instituciones, con el propósito de promover el desarrollo económico, productivo y social de ese sector del país.

Durante la actividad, celebrada en la sede de la gobernación de Monseño Nouel, se informó que los préstamos a tasa cero se harán en el marco del proyecto “Campo Joven”, que implementa el Bagrícola.

El proyecto “Mujer Rural” permitirá, también, a las microempresarias campesinas de cualquier edad, que operan pequeños colmados, salones de belleza, talleres de artesanías y otros emprendimientos podrán optar por préstamos de hasta RD$450,000, a una tasa del 8% anual, la más bajas del mercado.

Asimismo, las campesinas con micro, pequeños y medianos predios agropecuarios que quieran comprar maquinarias, equipos y tecnologías podrán optar por créditos en el Bagrícola a un 7% anual, con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Desarrollo económico (BCIE).

Préstamos serían de gran ayuda para esas productoras campesinas, aseguran los firmantes

Préstamos

Fernando Durán expresó que el Bagrícola estará recibiendo las solicitudes para esos préstamos la presente semana, en las sucursales de esa dependencia estatal de las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, que son las que presentan menores porcentajes más bajos de morosidad.

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Explicó, sin embargo, que el programa “Mujer Rural” tendrá un alcance nacional y se extenderá a las provincias.

“Junto al Banco Agrícola, estamos articulando este esfuerzo para facilitar el acceso de las mujeres rurales a financiamientos preferenciales a productos de ahorros, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento productivo, fortalecimiento de sus capacidades empresariales”, manifestó Gloria Reyes.

Madres solteras

“Esta iniciativa pone especial énfasis en mujeres productoras, madres solteras y jóvenes rurales”, siguió diciendo la ministra, que resaltó el interés del presidente Luis Abinader de que República Dominicana tenga campos prósperos.

La actividad contó con la presencia de Adela Tejada, gobernadora de Monseñor Nouel; Sara Davo, representante de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); Miriam Guzmán, viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; Norberto Ortiz, diputado y Eberto Núñez, alcalde municipal de Bonao, así como de la viceministra de Coordinación Intersectorial del Ministerio de la Mujer, Miriam Batista, y mujeres agricultoras de la comunidad, entre otras personalidades.