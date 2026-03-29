Santo Domingo.– El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio César García, advirtió que se producirán incrementos en los costos de las empresas y en los precios de los bienes y servicios que consume la población, como consecuencia de la guerra que libran Israel y Estados Unidos contra Irán en el Medio Oriente.

“Sabemos que cuando suben los combustibles, y esta es una guerra que impacta directamente la industria petrolera, ya eso está provocando incrementos en los fletes; van a subir las materias primas, definitivamente que se van a producir incrementos en los costes de las empresas y para el nivel de vida de la familia”, expresó.

García sostuvo que existe mucha incertidumbre, debido a que el conflicto es cambiante y no se sabe cuándo ni cómo terminará.

“Realmente hay mucha incertidumbre, porque la guerra se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo ni cómo termina; todos los días la situación cambia. Desde que el presidente de los Estados Unidos va a hablar públicamente, se siente mucha ansiedad; es un panorama complicado lo que estamos viviendo”, expresó García.

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El dirigente empresarial recordó que el Gobierno ha señalado que el país está preparado para enfrentar la situación, pero insistió en que se trata de un escenario que requiere seguimiento por las repercusiones que puede tener en la economía.

Reconoció que el gobierno ha tomado algunas acciones, pero debió tomar otras tendentes a que la crisis no afecte de manera considerable a las mipymes, así como a los pobres y la clase media, que son quienes menos recursos tienen para poder soportar el peso de las consecuencias que se derivan de la guerra en Medio Oriente.

De su lado, el también dirigente de la UNE, Leonel Castellanos, afirmó que el conflicto mantiene la economía mundial en incertidumbre y citó que el Fondo Monetario Internacional ha publicado una desaceleración en el crecimiento global como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

Sugirió aprovechar la actual circunstancia para consensuar una serie de medidas que tengan por finalidad hacer más fácil la inversión privada y, al mismo tiempo, que el gobierno pueda mejorar sus ingresos.

“Dentro de los ajustes que, como país, debemos hacer, está el tema de los subsidios que otorga el gobierno; se hace imperioso revisarlos y focalizarlos, para que vayan dirigidos a los sectores que más lo necesitan”, sugirió el reconocido empresario.

Ambos empresarios coincidieron en que el Gobierno debe reducir el gasto público y aplicar un plan de austeridad, de manera que el llamado a sacrificio tenga mayor aceptación en la población.

“Pero el Gobierno debe trazar la pauta y tiene que demostrarlo con un plan real, que se sienta, se vea y no se quede solo en papeles”, recalcó García.

Asimismo, plantearon la necesidad de proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 90 % del tejido empresarial del país, y revisar los subsidios para que estén dirigidos a los sectores que más lo necesitan.

Los dirigentes empresariales reiteraron que las medidas deben comenzar desde el Estado, enviando señales claras a la población frente a los efectos de la crisis internacional.