Santo Domingo. -El Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) informó que en el período 2021-2025 aprobó préstamos por RD$120.1millones a 95 cooperativas agropecuarios, a una tasa del 8% anual.

De esa suma fueron desembolsados RD$86.7 millones a cooperativas que se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, en el territorio nacional.

A la fecha, esos préstamos tienen un saldo RD$ 68,2millones y atrasos solo por RD$ 8,4 millones, hecho que evidencia que las entidades beneficiadas están cumpliendo con los compromisos adquiridos con la institución bancaria.

Fernando Durán

“Estamos satisfechos de haber contribuido al emprendimiento de decenas de cooperativas agropecuarias con los préstamos de esta institución”, aseguró Fernando Durán, administrador del Bagrícola.

El funcionario dijo que, en el período aludido, más de 200 cooperativas agropecuarias solitaron préstamos, pero solo 95 cumplieron con los requisitos para optar por un préstamo en el Bagrícola.

Informó que los expedientes de cada préstamo aprobado se encuentran en las sucursales de las provincias donde fueron canalizados.

“Todos estos préstamos fueron otorgados con los fondos propios del Bagrícola a la tasa del 8 por ciento, con períodos de vencimiento entre 3 y 5 años”, precisó.

“Todas esas cooperativas están cumpliendo religiosamente con sus pagos, porque esos préstamos fueron realizados siguiendo las normas y los procedimientos de esta institución”, aseguró.

Durán informó que esos créditos fueron parte de un convenio entre el Bagrícola, el Institutito de Crédito Cooperativo (Idecoop) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), para apoyar el fortalecimiento financiero y operativo de las cooperativas agropecuarias, luego de la pandémica del COVID19.

El objetivo era crear las condiciones para ayudar a miles de pequeños y mediados campesinos agrupados en cooperativa a canalizar recursos financieros frescos, para aumentar la productividad de sus fincas, a través del Idecoop.

