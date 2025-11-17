Violencia: Presunto dominicano víctima de ataque a mano armada en El Bronx

Pistolero dispara a hombre en El Bronx por no detenerse a responder su pregunta.

NUEVA YORK.- Un afroamericano desconocido baleó varias veces a un hombre, presuntamente dominicano, frente al centro de salud «Essen Health Care», en El Bronx, área donde residen cientos de familias quisqueyanas, porque no quiso responder a su pregunta.

La policía neoyorkina informó que a eso de las 8:45 del pasado sábado, la victima de 38 años, no identificada, se encontraba frente al número 1550 de la Avenida University con Featherbed Rd. cuando un desconocido se le acercó y quiso preguntarle algo, pero éste se alejó y comenzó a hablar con otro hombre.

El sospechoso lo siguió y luego abrió fuego, disparando a la víctima por detrás en todo el cuerpo. Fue trasladado al hospital en estado crítico. El pistolero huyó y se desconocen las razones del incidente. Es perseguido por la uniformada.

El individuo buscado es descrito como un hombre de tez morena, de entre 50 y 65 años de edad, y entre 1,78 y 1,88 metros de altura. La última vez que se le vio, vestía una chaqueta negra, pantalones oscuros, zapatillas deportivas azules y blancas y un gorro de lana. Se le observó caminando con un bastón.

La institución del orden despachó fotos del agresor, y solicita a cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782).

También pueden enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.