RJ Barrett pone a gozar a Toronto con triple en el último segundo

RJ Barrett celebra con los fanáticos de Toronto luego de su triple para ganar el partido.

TORONTO (AP) RJ Barrett anotó un triple a falta de 1,2 segundos para el final de la prórroga y los Toronto Raptors forzaron un séptimo partido en su serie de playoffs de primera ronda de la Conferencia Este al vencer a los Cleveland Cavaliers por 112-110 el viernes por la noche.

Evan Mobley tuvo la oportunidad de darle la victoria a Cleveland, pero su triple rebotó en la parte delantera del aro justo cuando terminaba el tiempo reglamentario.

Scottie Barnes anotó 25 puntos y repartió 14 asistencias, Barrett y Ja’Kobe Walter anotaron 24 puntos cada uno y Collin Murray-Boyles añadió 17, mientras que Toronto logró mantener la ventaja tras haber desperdiciado una ventaja de 11 puntos en el último cuarto.

El séptimo partido se jugará el domingo en Cleveland. El equipo local ha ganado los seis partidos disputados hasta ahora en la serie.

“Por eso luchamos tanto por la ventaja de jugar en casa”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Sabíamos que no iba a ser fácil. Son los playoffs, de esto se trata. Tenemos que recuperarnos y prepararnos para el partido del domingo”.

Los Raptors aún no han ganado en 10 partidos de playoffs en Cleveland, incluyendo tres en esta serie.

“Tenemos que ser nosotros mismos”, dijo Barnes. “Hacer lo que hicimos esta noche, jugar con mucha intensidad, ponérselo difícil a cada jugador en la cancha. Eso ha marcado la diferencia. Los jugadores dieron un paso al frente cuando más los necesitábamos. Va a ser un esfuerzo de todos”.

Mobley anotó 26 puntos y capturó 14 rebotes, Donovan Mitchell 24 y James Harden 16 para los Cavaliers. Jarrett Allen anotó 14 puntos y Dean Wade 10.

Harden encestó 5 de 14 tiros de campo y 1 de 4 triples. Terminó con nueve rebotes y nueve asistencias, pero también cometió cuatro pérdidas de balón.

La canasta decisiva de Barrett golpeó el aro trasero y rebotó muy por encima del tablero antes de entrar, mientras la multitud de 19.919 personas, que llenaba el pabellón, rugía de emoción.

“A veces, los dioses del baloncesto no están de tu lado”, dijo Atkinson.

Barrett y Leonard

Para Mitchell, ese rebote amistoso le recordó una canasta aún más importante en los playoffs al norte de la frontera: la canasta ganadora de Kawhi Leonard sobre la bocina, tras cuatro rebotes, contra Filadelfia en el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este de 2019.

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KAWHI IN 2019.

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Rajakovic dijo que antes del partido tenía la sensación de que Barrett iba a ser decisivo.

“Pueden llamarme loco, pueden llamarme vidente, pero vi venir esto esta noche”, dijo Rajakovic. “Es surrealista”.

Mitchell afirmó que la derrota no cambiaría el enfoque de Cleveland para el domingo.

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“Hay que proteger la cancha local”, dijo Mitchell. “No importa si perdimos por 30 o por dos puntos, hay que proteger la cancha local. Es lo único que se puede hacer”.

Barnes llevaba 14 puntos y 10 asistencias al descanso, convirtiéndose así en el octavo jugador de la NBA desde 1997 con 14 o más puntos y 10 o más asistencias en una mitad de un partido de playoffs.

Cleveland terminó con 18 pérdidas de balón, lo que resultó en 25 puntos para Toronto.

Los Raptors también tuvieron una gran ventaja en puntos de contraataque, superando a los Cavaliers por 20-6.

Sigue lesionado

El alero de los Raptors, Brandon Ingram, no jugó debido a una molestia en el talón derecho. Ingram abandonó el partido en el segundo cuarto de la derrota del miércoles por 125-120 ante Cleveland. Su participación el domingo es incierta.