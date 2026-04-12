Las autoridades han reaccionado haciendo un llamado a prevenir, esta vez con anticipación a los pronósticos que alertan sobre intensas lluvias durante el fin de semana, al punto que el presidente Luis Abinader encabezó el viernes en el Palacio Nacional una sesión con el Comité Nacional de Emergencias (COE), durante la cual declaró al Gobierno en sesión permanente ante cualquier eventualidad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que se prevén acumulados de lluvias ente entre 100 y 125 milímetros hasta mañana lunes inclusive, debido al paso de una vaguada combinada con un sistema frontal que afectará las condiciones climatológicas del país.

La población, debidamente informada sobre riesgos de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, esta compelida a acatar el llamado del COE a evacuar zonas vulnerables, alejarse de los balnearios y tomar medidas de prevención en sus hogares y entorno.

El presidente Abinader ha prometido que el Gobierno se mantendrá vigilante ante la evolución del fenómeno y el impacto que tendría sobre el territorio nacional, presto a reaccionar ante cualquier caso de emergencia, especialmente en el Distrito Nacional y 16 provincias colocadas bajo alerta por el COE.

Comportamientos temerarios o imprudentes serían incompatibles con el momento de elevado riesgo de pérdidas de vidas humanas o daños a la propiedad provocados por los intensos aguaceros que afectarían principalmente al Gran Santo Domingo, zonas norte, noroeste, región sur y zona fronteriza.

Esta vez, Gobierno y Comité Nacional de Emergencias han establecido una coordinación sustentada en la antelación, prevención y unificación de abordaje ante un pronóstico meteorológico que augura intensas lluvias, como la que la semana pasada causaron destrozos en barrios populares.

Ojalá que el amplio tejido del COE, y en especial de la Defensa Civil, cubran con manto preventivo zonas vulnerables urbanas y rurales y coloquen a buen resguardo a miles de familias asentadas en áreas de inundaciones, crecidas o deslizamientos.

La prevención o abordaje a tiempo por las autoridades, y el comportamiento prudente de la ciudadanía, siempre serán la mejor manera de afrontar situaciones de emergencia, en especial las relacionadas con fenómenos naturales, como los fuertes aguaceros que se vaticina afectarán a gran parte del territorio nacional.