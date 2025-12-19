Santiago.– La Clínica Unión Médica del Norte marcó un hito en la medicina nacional al realizar la primera cirugía robótica de columna vertebral en la República Dominicana y el Caribe, mediante el uso de Excelsius GPS, una plataforma de navegación y asistencia robótica de última generación.

El procedimiento fue llevado a cabo por un equipo médico encabezado por los reconocidos cirujanos de columna Iohan S. Fernández R. y Osmar Corona, quienes realizaron con éxito una artrodesis lumbar posterior mínimamente invasiva (MISS-TLIF) en los niveles L4–L5 y L5–S1. Se trata de una técnica quirúrgica de alta complejidad, considerada uno de los avances más significativos en la cirugía espinal moderna.

Médicos actuantes en la primera cirugia robótica de columna realizada en el país por la Clínica Unión Médica del Norte/Foto fuente externa

La implementación de este sistema robótico permite una precisión milimétrica y una localización exacta durante la colocación de implantes, lo que reduce de forma significativa la necesidad de imágenes continuas por rayos X.

De acuerdo con un comunicado del centro de salud privado, esta tecnología se traduce en una menor exposición a radiación tanto para el paciente como para el personal médico.

El sistema integra un brazo robótico de alta estabilidad, combinado con navegación tridimensional (3D) y bidimensional (2D), diseñado para optimizar la seguridad, la eficacia y la reproducibilidad de los procedimientos de cirugía de columna.

Asimismo, el comunicado señala que estudios internacionales han demostrado una precisión cercana al 100 % en la colocación de sistemas de fijación lumbar, además de una reducción significativa del tiempo quirúrgico.

Estos beneficios se reflejan en una menor morbilidad, disminución del riesgo de infección, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida del paciente. La técnica mínimamente invasiva permite, además, incisiones más pequeñas, menor sangrado y menor daño a los tejidos blandos, facilitando una reincorporación temprana a las actividades cotidianas.