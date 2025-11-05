La caída del Príncipe Andrés: Escándalos que arruinaron su reputación

Príncipe Andrés

Protagonista escándalos

Su reputación ha quedado en ruinas tras ser despojado de títulos y bienes por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Su hermano, el rey Carlos III, lo ha reducido a un paria, el precio que ha pagado por vínculos con el magnate de EUA después incluso de saberse que este había abusado sexualmente de menores de edad.

Carmen Ligia Barceló

Diputada del PRM

No deja de inquietar que se apartara de la línea de su partido y del Gobierno con el proyecto de ley que limita la cesantía en la reforma laboral. Es su derecho como legisladora, pero en este caso es obvio que pensó más como empresaria que como política. Por prudencia luce que debió guardar las apariencias para evitar el ruido. Y la sospecha.

Marcelo Bermúdez Estrella

Empresario y político

Su muerte, a los 91 años de edad, deja un gran vacío en la sociedad, particularmente en Santiago. Luchó contra Trujillo, fue de los fundadores del 14 de Junio y participó en la insurrección guerrillera de Las Manaclas, en 1963. Años después se dedicó a labores empresariales y militó en el PLD. Sus huellas están vivas