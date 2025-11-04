Su preferencia sexual es un asunto suyo. Pero de­be respetar las leyes y los principios de la nación dominicana sobre la familia y el matrimo­nio. Es una agresión a los valores nacionales el casamiento de dos hombres que “ofició” en Santiago. Por más liberal que se pueda ser, la incitadora ac­ción merece que se le declare no grato en el país.

Javier Milei, presidente de Argentina

Negociaciones cruciales: ¿podrá ceder para sanear la economía?

Al no alcanzar mayoría absoluta en las legislati­vas del 26 de octubre ha optado por las negocia­ciones para impulsar las reformas que promue­ve para sanear la economía e impul­sar el desarrollo. El paso es importante, pero debe entender que en las negocia­ciones tendrá que escuchar y ceder en lo que sea necesa­rio. No es imponer su criterio.

Aura Celeste Fernández, gerente del CNSS

¡Aumenta la cobertura del seguro de salud familiar, un gran inicio!

La ampliación de la cobertura del seguro familiar de salud representa una saludable carta de pre­sentación tras su desig­nación en el cargo. Los procedimientos inclu­yen gigantetomastia y ginecomastia. Tam­bién instruyó a las ARS para cubrir consultas médicas y psicológi­cas, cirugía, anestesia y otros procedimientos. Mejor no podía ser el debut.