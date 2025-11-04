Su preferencia sexual es un asunto suyo. Pero debe respetar las leyes y los principios de la nación dominicana sobre la familia y el matrimonio. Es una agresión a los valores nacionales el casamiento de dos hombres que “ofició” en Santiago. Por más liberal que se pueda ser, la incitadora acción merece que se le declare no grato en el país.
Negociaciones cruciales: ¿podrá ceder para sanear la economía?
Al no alcanzar mayoría absoluta en las legislativas del 26 de octubre ha optado por las negociaciones para impulsar las reformas que promueve para sanear la economía e impulsar el desarrollo. El paso es importante, pero debe entender que en las negociaciones tendrá que escuchar y ceder en lo que sea necesario. No es imponer su criterio.
¡Aumenta la cobertura del seguro de salud familiar, un gran inicio!
La ampliación de la cobertura del seguro familiar de salud representa una saludable carta de presentación tras su designación en el cargo. Los procedimientos incluyen gigantetomastia y ginecomastia. También instruyó a las ARS para cubrir consultas médicas y psicológicas, cirugía, anestesia y otros procedimientos. Mejor no podía ser el debut.