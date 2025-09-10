Londres.- El príncipe Enrique llegó este miércoles a Clarence House, residencia oficial del rey Carlos III en Londres, para mantener un encuentro con su padre, según informó la BBC. Esta es la primera reunión entre ambos en 19 meses, poco después de que el monarca británico fuera diagnosticado con cáncer.

El duque de Sussex fue visto entrando en la residencia y diferentes medios reportaron que también permaneció en el interior. Sin embargo, el Palacio de Buckingham no confirmó ninguna actividad oficial programada para la jornada.

Un reencuentro tras la distancia familiar

La última vez que padre e hijo se habían visto en persona fue en febrero de 2024. En mayo de este año, Enrique declaró en una entrevista con la BBC que le “encantaría” una reconciliación con su familia, de la que se distanció tras abandonar sus funciones reales en 2020 junto a su esposa, Meghan Markle.

El reencuentro llega en medio de crecientes rumores sobre un posible acercamiento, avivados luego de que asesores de comunicación de ambos fueran vistos juntos en Londres el pasado julio.

Tensiones y ausencia del príncipe Guillermo

Desde su salida de la realeza, Enrique ha lanzado duras críticas hacia su padre, la reina Camila y su hermano, el príncipe Guillermo, a través de entrevistas, documentales y sus memorias Spare (En la sombra).

De momento, no se prevé que el encuentro se extienda a Guillermo, heredero al trono, quien mantiene una agenda oficial activa esta semana, a diferencia de Carlos III, que permaneció en el castillo de Balmoral sin compromisos públicos.

Estancia en el Reino Unido

El lunes, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, Enrique viajó desde California a Londres, donde rindió tributo a su abuela en Windsor.

Ese mismo día, presidió la gala WellChild Awards y, el martes, participó en un acto en Nottingham en el que anunció una donación de 1,1 millones de libras (1,2 millones de euros) a la ONG Children In Need, gestionada por la BBC.