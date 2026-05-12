Santo Domingo.– El Ministerio Público aseguró este martes que cuenta con más de 25 “pruebas demoledoras” para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de causar la muerte de su hija de seis años en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal.

La procuradora fiscal Laura Segura, directora técnica de la Fiscalía de San Cristóbal y fiscal investigadora del caso, afirmó que el expediente acusatorio reúne pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que, según dijo, comprometen directamente a la imputada.

“El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años”, expresó Segura.

Entre las pruebas depositadas por el órgano acusador figuran entrevistas, interrogatorios, grabaciones de cámaras de vigilancia y análisis técnicos realizados por la Dirección Central de Investigación (Dicat). Según el expediente, las imágenes de video individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó y salió de la vivienda durante el período en que ocurrió la muerte de la menor.

El Ministerio Público sostiene que los familiares de la imputada y de la niña habían salido previamente de la residencia y que, en el lapso en que ocurrió el hecho, la única persona ajena que entró a la zona fue una vecina identificada como Lennys Lizbeth Angomas Pinales, quien declaró haber visto a la acusada realizando labores de limpieza frente a la vivienda alrededor de las 10:15 de la mañana.

Asimismo, otras vecinas entrevistadas por las autoridades aseguraron haber observado únicamente a la imputada entrar y salir de la casa donde ocurrió el hecho, lo que, según el expediente, refuerza la teoría de que tenía “dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida”.

La acusación también se apoya en el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinó que la niña murió por “asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, estableciendo una muerte violenta de etiología homicida.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción, la imputada habría intentado crear una coartada tras cometer el hecho. El documento señala que salió por unos 20 minutos a un establecimiento comercial y que, al regresar, terminó encontrar a la niña.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el viernes 15 de mayo a las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa técnica solicitará más tiempo para revisar las pruebas audiovisuales presentadas por el Ministerio Público.