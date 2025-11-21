SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia impuso un mes de prisión preventiva a Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, exoficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Baní, y a Dionicio Colomé, acusados de integrar un entramado dedicado a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados realizaban reconstrucciones de actas sustentadas en documentos falsos, pese a que las supuestas inscripciones no existían en los libros oficiales. Las autoridades señalan que estas maniobras buscaban permitir a terceros reclamar derechos de propiedad por filiaciones inexistentes sobre terrenos ajenos.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Luis Armando Pimentel y Esther González, esta última adscrita a la Junta Central Electoral (JCE). La JCE también participó como querellante mediante un equipo de abogados.

Los procesados enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsedad en documentos públicos, alteración de actas y prevaricación, delitos contemplados en los artículos 147, 148, 166, 265 y 266 del Código Penal dominicano, así como el artículo 208 de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil.

La jueza Rosaura Garabitos dispuso que De la Cruz Matos cumpla la medida en el centro penitenciario de Baní Mujeres, mientras que Colomé deberá cumplirla en la cárcel de Baní Hombres.