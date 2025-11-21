Fallece Elsa Reyna, familiar cercana del expresidente Fernández

Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo informó este viernes el fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía del expresidente Leonel Fernández y figura cercana a su vida familiar.

La organización política expresó su más sentido pésame a Fernández ya todos los familiares de la señora Reyna, destacando el dolor que embarga al liderazgo y la militancia.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía de nuestro presidente Leonel Fernández, a quien le expresamos nuestro más sentido pésame. Nuestras condolencias a todos sus familiares», indica el comunicado oficial del partido.

En sus redes sociales, Fernández manifestó su tristeza por la pérdida, describiendo a su tía como una mujer excepcional, llena de dulzura, principios y serenidad. “Su presencia marcó mi vida desde la niñez”, escribió en X, donde también agradeció su legado de amor y fortaleza.

El exmandatario compartió dos fotografías: una celebrando sus 100 años y otra más reciente, correspondiente a su cumpleaños 102, donde se le observa tranquila y rodeada de familiares.

Las honras fúnebres iniciarán este viernes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, de 4:00 pm a 9:00 pm El sábado se oficiará una misa de cuerpo presente a las 11:00 am, seguida del sepelio en el Cementerio Cristo Redentor a las 12:30 pm

Doña Elsa Reyna será recordada por su admirable longevidad y por el legado de valores, dulzura y firmeza que dejó en su familia y en todos quienes compartieron con ella.

Su partida enluta al entorno íntimo de Leonel Fernández, quien la describió como una figura crucial en su formación afectiva y personal desde la infancia.