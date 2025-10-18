La juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana Margarita Cristo Cristo impuso ayer prisión preventiva de doce meses como medida de coerción a Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), y otros tres implicados, por su alegada vinculación a la red de estafa inmobiliaria desmantelada a través de la Operación Guepardo.

La prisión preventiva, los hombres la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, y las mujeres en la cárcel pública de la provincia La Altagracia. La red captó más de 18 millones de dólares ofreciendo proyectos de viviendas de lujo inexistentes.

Los enviados a prisión junto a la hija de Toño Leña son Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero Milián. El conocimiento de la medida duró más de 15.

El 2 de octubre se produjo el arresto durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana.

De acuerdo con la acusación, 122 personas y el Estado dominicano figuran como víctimas del esquema fraudulento, mediante el cual como el supuesto complejo «Romana Victoriana Residences«, promocionado a precios atractivos.

Según el expediente los acusados utilizaban Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirieron la franquicia REMAX ONE para dar apariencia de legitimidad a las operaciones.

Los imputados desempeñaban un rol dentro del entramado: Loana Paola Guerrero Milián fungía como contable.

Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, presuntamente utilizaba métodos intimidatorios contra las víctimas. Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, era master brokers de los proyectos inmobiliarios simulados.