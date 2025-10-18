Actualidad Judicial

Prisión preventiva para la hija de Toño Leña en caso de estafa

Samayra del Rosario Barreto

La juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana Margarita Cristo Cristo impuso ayer prisión preventiva de doce meses como medida de coerción a Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), y otros tres implicados, por su alegada vinculación a la red de estafa inmobiliaria desmantelada a través de la Operación Guepardo.

La prisión preventiva, los hombres la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, y las mujeres en la cárcel pública de la provincia La Altagracia. La red captó más de 18 millones de dólares ofreciendo proyectos de viviendas de lujo inexistentes.

Los enviados a prisión junto a la hija de Toño Leña son Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero Milián. El conocimiento de la medida duró más de 15.

El 2 de octubre se produjo el arresto durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana.

De acuerdo con la acusación, 122 personas y el Estado dominicano figuran como víctimas del esquema fraudulento, mediante el cual como el supuesto complejo «Romana Victoriana Residences«, promocionado a precios atractivos.

Según el expediente los acusados utilizaban Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirieron la franquicia REMAX ONE para dar apariencia de legitimidad a las operaciones.

Los imputados desempeñaban un rol dentro del entramado: Loana Paola Guerrero Milián fungía como contable.

Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, presuntamente utilizaba métodos intimidatorios contra las víctimas. Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, era master brokers de los proyectos inmobiliarios simulados.

