El director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, presentó en Toronto Canadá, a inversionista y empresarios de ese país el Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, como uno de los pilares del nuevo modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno dominicano.

En su participación en el Desayuno “Inversión Extranjera y Logística en las Américas”, Freund señaló que este proyecto representa la visión de un turismo sostenible, inclusivo y generador de oportunidades para toda la región Sur.

El también ministro de Administración Pública presentó el nuevo destino del Sur como ejemplo de las oportunidades de inversión bajo la colaboración público-privada y ofreció una visión general sobre el clima de inversión en República Dominicana, sus ventajas competitivas y proyectos estratégicos.

Freund destacó las características únicas de Cabo Rojo y las ventajas que ofrece a los inversionistas con interés de invertir en el desarrollo de nuevos hoteles, parques temáticos y otros atractivos turísticos, además del potencial de conectividad aérea con aerolíneas y operadores canadienses para explorar vuelos chárteres y rutas estacionales o directas hacia el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo.