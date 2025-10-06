PRM busca reformar ley de Indotel para enfrentar la desinformación

El PRM se sacude. Dice que enfrentará la desinformación a través de las redes sociales, además de buscar reformar la ley de Indotel. ¿Le picaría algo?

La Feria del Libro será siempre un importante acontecimiento cultural, sin importar que las ventas bajen o suban. ¿De acuerdo?

¿Qué les parece el llamado del presidente Luis Abinader en estos momentos a fortalecer la integración regional? ¿O hay que pensarlo?

Waldo Ariel Suero negoció con el Gobierno un aumento del 50 % de los médicos pensionados. Es lo que se llama saber negociar. ¿Verdad?

Ante las amenazas de Washington, las navidades adelantadas en Venezuela no pintan tan festivas como se pensaba. ¿O no es así?

Si Edeeste asume que el apagón del viernes fue por un sabotaje en una subestación no tiene más que actuar en consecuencia. No hay de otra.

Se pensaba que una comisión bicameral había estudiado la reforma laboral, pero ha trascendido que cada quien andaba por su lado.

Si los escritores dominicanos no se elogiaran unos a otros ¿qué pasaría con ellos? Con algo tienen que contentar el ego.