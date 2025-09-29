Washington.— La plataforma YouTube acordó este lunes pagar 24,5 millones de dólares para resolver la demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021, luego del asalto al Capitolio.

Del monto, 22 millones serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, mientras que los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a la plataforma de censura.

YouTube bloqueó la cuenta de Trump en enero de 2021 alegando “preocupaciones sobre la potencial violencia en curso”, en un veto más prolongado que el aplicado por Meta y X (antes Twitter), donde también fue suspendido. El canal fue restablecido en 2023, dos años después de los hechos.

El acuerdo se suma a otros alcanzados este año por distintas redes sociales. Meta pactó el pago de 25 millones de dólares y X de 10 millones, también en respuesta a litigios relacionados con la moderación de contenido y la suspensión de Trump.

La compañía propiedad de Google no admitió responsabilidad en el pacto, que cierra formalmente la demanda legal.

La suspensión de Trump en YouTube ocurrió tras el asalto del 6 de enero de 2021, cuando miles de simpatizantes del entonces mandatario irrumpieron en el Congreso de EE.UU. El hecho abrió un debate mundial sobre el poder de las plataformas tecnológicas para restringir el discurso público, en especial el de líderes políticos.