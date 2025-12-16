SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el inicio de un amplio operativo nacional de supervisión en lechoneras y comercios dedicados a la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos alimenticios, con el objetivo de garantizar la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos que consume la población durante las festividades navideñas.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, informó que las jornadas de inspección se desplegarán en distintas provincias del país, especialmente en zonas de alta actividad comercial como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, La Romana, entre otras.

Explicó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para proteger la salud de los consumidores ante el aumento significativo en la demanda de productos cárnicos propio de la temporada.

“Este dispositivo especial tiene como finalidad asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas cumplan con las condiciones sanitarias requeridas y no representen riesgos para la salud durante las celebraciones navideñas”, expresó Alcántara.

El funcionario detalló que los técnicos de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Buenas Prácticas Comerciales evalúan aspectos fundamentales como la correcta refrigeración de las carnes, la limpieza y desinfección de las áreas de preparación, el manejo adecuado de los productos, la frescura de los alimentos y las condiciones de almacenamiento.

Asimismo, indicó que se presta especial atención a prevenir prácticas que puedan poner en peligro la salud de los consumidores, como la venta de carnes en mal estado, la exposición a fuentes de contaminación y la manipulación inadecuada de los alimentos. En ese sentido, Alcántara puntualizó que la institución ha reforzado su presencia en los puntos de venta para verificar el estricto cumplimiento de los estándares de calidad, higiene e inocuidad alimentaria establecidos en la normativa vigente.

El director de Pro Consumidor reiteró el compromiso de la entidad con la defensa de los derechos de los consumidores y exhortó a la ciudadanía a observar las condiciones de higiene al momento de adquirir productos, así como a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la institución.

Finalmente, Pro Consumidor informó que estos operativos se mantendrán activos durante todo el período festivo, como parte de su labor preventiva y de vigilancia continua, orientada a salvaguardar la salud pública y garantizar un consumo responsable y seguro en todo el territorio nacional.