Santo Domingo. – Acciones judiciales serán emprendidas contra las personas responsables de difundir el video en el que se observa el maltrato de una niña de dos años dentro de un centro preescolar, informó este viernes el abogado Johnny Damirón tras la publicación del material audiovisual en redes sociales.

El audiovisual, que se ha viralizado rápidamente en distintas plataformas digitales, muestra a una mujer que labora en el centro educativo colocando a la menor en el piso y subiéndose encima de ella mientras aparentemente intenta obligarla a ingerir alimentos o «vómito».

En las imágenes también se observa cómo la mujer introduce los dedos en la boca de la niña con fuerza, mientras le dirige amenazas verbales, una escena que ha generado indignación y preocupación entre usuarios de redes sociales y ciudadanos.

Imagen del vídeo en la que, se observa la mujer propinando maltrato a la niña

El hecho ocurrió en el centro preescolar “Mi Segundo Hogar”, ubicado en la calle Costa Rica número 103 del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

Tras la difusión del video, el material provocó una fuerte reacción pública, con padres y comunitarios exigiendo que se identifique a la agresora y que se adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los menores que asisten al centro educativo.

Por su parte, la propietaria del centro, Sindy Vargas, calificó lo ocurrido como una situación “penosa” y expresó su pesar por el impacto causado a la menor y a su familia.

En el marco de las investigaciones, las autoridades informaron sobre la detención de la maestra Yamelsy Matos Beltré, señalada en el video que circula en redes sociales por presuntamente agredir a la niña dentro del centro educativo Little Baby Steps.

Propietarios de guardería lamentan caso de maltrato infantil y piden disculpas a la familia

El caso ha reabierto el debate público sobre los mecanismos de supervisión, los protocolos de seguridad y los controles que deben aplicarse en los centros educativos dedicados a la atención de la primera infancia, mientras la ciudadanía demanda una respuesta rápida y transparente de las autoridades competentes.