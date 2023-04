¡Próceres abril 1965!

(III)

Al día siguiente del 25 de septiembre 1963, ya derrocado el gobierno del presidente Bosch, el coronel Rafael Fernández Domínguez intentó tomar el Palacio Nacional acompañado de un reducido grupo de oficiales, pero el profesor Bosch rechazó el intento considerando que sería un suicidio. El PRD no estaba en condiciones de realizar actividades públicas para una acción de esa naturaleza. Los ejecutores del golpe de Estado expulsaron a Bosch del país y más tarde le siguió el coronel Fernández Domínguez. Para el momento de su salida, las bases del Movimiento Clandestino Constitucionalista estaban echadas. Desde el exterior Rafael Tomás Fernández continuó en contacto con Bosch, y los militares conjurados que quedaron en el país dentro de las Fuerzas Armadas. El mismo Fernández Domínguez escogió a su sucesor, el coronel Hernando Ramírez. Para esa decisión solicitó la aceptación de Bosch a quien le reconocía el liderazgo político.

Hernando Ramírez, viajó a Puerto Rico para ser presentado al expresidente en junio de 1964. Desde España donde había sido designado agregado militar, Rafael Tomás mantuvo correspondencia y permanente contacto con sus compañeros de armas y Bosch. Se le permitió entrar al país por poco días después y se reunió con sus compañeros, e incorporó al coronel Caamaño Deñó al Movimiento, pero fue obligado por el gobierno defacto ausentarse de nuevo. El Movimiento Constitucionalista se inició prematuramente el 24 de abril de 1965, con el objetivo de restablecer el Gobierno de Bosch y la vigencia de la Constitución de 1963, Rafael Tomás se trasladó desde Chile hacia Puerto Rico.

No obstante su ausencia, por indicación de Bosch, Caamaño lo designó en su gabinete ministro de Interior y Policía.

Fernández Domínguez regresó a territorio nacional el 14 de mayo 1965, enviado por Bosch, como portador de la ¨Formula Guzmán¨, acordada entre el ex Presidente y los representantes de Lindon Jonson, Presidente de los Estados Unidos. Fernández Domínguez llegó acompañado del Coronel español Enrique Herrera Marín, antiguo Profesor de la Academia Militar ¨Batalla de Las Carreras¨. Rafael Tomás, patriota, valiente, digno, dijo: ¨no tengo vergüenza para verle la cara al pueblo, hasta que no combata de su lado, frente a los invasores enemigos de la Patria¨.

El autor de esta columna desempeñaba para ese momento las funciones de vice ministro de Interior y Policía, y fue en presencia nuestra que Fernández Domínguez justificaba la necesidad de combatir a los invasores, enemigo de la soberanía del pueblo dominicano.

Con el apoyo del Coronel Manuel Montes Arache, jefe de los ¨Hombre Ranas¨, y el Coronel Lora Fernández, Jefe del Estado Mayor del Ejército Constitucionalista y de los miembros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, bajo la jefatura de Juan Miguel Román y otros destacados dirigentes, el 19 de mayo de 1965, trataron de asaltar y ocupar el Palacio Nacional que estaba ocupado por tropas del ejército estadounidense y soldados dominicanos que actuaban bajo las órdenes de los oficiales estadounidenses, acción que fue rechazada y en la cual murieron, el 19 de mayo de ese año, Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Ilio Capozzi, italiano, entrenador del cuerpo de ¨Hombres Ranas¨, Euclides Morillo, y otros mas, y fue herido Norge Botello, miembro del 14 de Junio, quien seria después militante del PRD y fundador del PLD. Continuaremos…

Por: Euclides Gutiérrez Félix

