ProCompetencia lanza app para fortalecer competencia y proteger a los consumidores en República Dominicana

Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de la población una aplicación móvil a través de la cual los ciudadanos podrán realizar denuncias y alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas en los mercados dominicanos, informó la presidenta del Consejo Directivo de la institución, María Elena Vásquez Taveras, durante su discurso de rendición de cuentas correspondiente al período septiembre 2024-octubre 2025.

Mediante la app ProCompetenciaRD, disponible en App Store y Google Play, el público podrá consultar y dar seguimiento en tiempo real a los casos e investigaciones que lleva a cabo la institución, completar solicitudes de informes de abogacía y capacitaciones sobre libre competencia, entre otras funcionalidades, sin necesidad de hacer trámites presenciales.

Esta herramienta tecnológica representa un canal directo y permanente entre la institución y el público, rápido, seguro y confidencial, que contribuirá al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y vigilancia ciudadana en el país.

Asimismo, se puso a disposición el chatbot Libera, el primer asistente virtual especializado en libre competencia en la administración pública dominicana, que ofrece atención automatizada todos los días, las 24 horas, a todos los ciudadanos que requieran orientación inmediata.

Este asistente virtual proporciona respuestas sobre trámites, normativas y servicios institucionales, reduciendo significativamente los tiempos de espera ante los requerimientos del público.

De igual manera, Vásquez Taveras presentó el nuevo Portal Web Institucional, el cual incorpora una nueva metodología de presentación y búsqueda de resoluciones para facilitar la ubicación de decisiones por año, tema o departamento. Una notable característica del portal es la capacidad de cambio dinámico de idioma entre español, inglés y francés, lo que promueve activamente la proyección internacional, permitiendo que investigadores, académicos y autoridades de competencia de otros países puedan acceder a las decisiones y documentos del organismo.

La puesta en marcha de estas tres herramientas tecnológicas es una muestra clara de que ProCompetencia apuesta por la innovación tecnológica y busca acercarse cada vez más a los ciudadanos.

«Estos tres importantes avances marcan un nuevo capítulo en la transformación digital de ProCompetencia y ejemplifican nuestra visión de un Estado moderno, eficiente y verdaderamente al servicio de la gente», destacó Vásquez Taveras.

Logros

En su rendición de cuentas, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Competencia, la presidenta de ProCompetencia citó los principales logros de su gestión durante el período septiembre 2024-octubre 2025, entre los que se destacan:

Lanzamiento de la Política Nacional de Competencia .

. Reconocimiento internacional que se ha ganado el país en materia de competencia.

que se ha ganado el país en materia de competencia. Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional .

. Capacitación de unas 15,000 personas en materia de competencia.

en materia de competencia. Fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación.

Estos logros fueron reconocidos por el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, Ramón Pérez Fermín, quien manifestó que la labor que realiza ProCompetencia, bajo el liderazgo de Vásquez Taveras, ha marcado un antes y un después en la historia de la competencia en República Dominicana.

Pérez Fermín expresó que estos avances son resultado de una visión estratégica, de un equipo técnico altamente capacitado y comprometido, así como de la colaboración estrecha con el sector privado, las organizaciones de consumidores, la academia y la sociedad civil.

«Quiero aprovechar esta ocasión para motivarles a todos, funcionarios, empresarios, representantes del sector privado y de la sociedad civil aquí presentes, a continuar trabajando unidos en la construcción de mercados más competitivos y justos. Cada uno de ustedes desempeña un papel crucial en este esfuerzo colectivo. La competencia no es simplemente un concepto técnico o legal, sino una filosofía de trabajo que debe permear todas nuestras acciones en el ámbito comercial y económico», exhortó.

Asimismo, representantes de organismos internacionales, empresarios y expertos de diversos sectores valoraron la gestión de Vásquez Taveras, entre ellos:

Paulo Burnier , experto sénior de la División de Competencia de la OCDE .

, experto sénior de la División de Competencia de la . Gerardo Henríquez , superintendente de Competencia de El Salvador .

, superintendente de Competencia de . Laura Ardilla , de Comercio Exterior, Defensa Comercial y Competencia de la Comunidad Andina de Perú .

, de Comercio Exterior, Defensa Comercial y Competencia de la . Mario Pujols , vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) .

, vicepresidente ejecutivo de la . Celso Juan Marranzini , presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) .

, presidente del . Samuel Sena , presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) .

, presidente del . Verónica Núñez , presidenta de Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales (ANMEPRO) .

, presidenta de . Francisco Franco , miembro de la Cámara de Cuentas .

, miembro de la . Susana Gautreau De Windt, abogada y comunicadora.

Esta rendición de cuentas forma parte de las actividades que se llevan a cabo en la tercera edición de la Semana de la Competencia, que se celebra del 27 al 31 de octubre en el Hotel Sheraton, con el objetivo de fomentar la cultura de libre y leal competencia en el país.