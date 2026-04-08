Santo Domingo.– Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general dominicana (fiscal), Yeni Berenice Reynoso, afirmó este miércoles que el sistema de justicia no puede permitirse dilaciones innecesarias y está obligado a ofrecer una respuesta en un tiempo razonable a las víctimas.

La titular del Ministerio Público sostuvo que las cerca de 400 personas afectadas, 236 fallecidos y 100 heridos, así como sus familiares y la sociedad en general, tienen un derecho inalienable a que el proceso avance con celeridad y sin maniobras que entorpezcan el conocimiento del fondo del caso.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que impacta a miles de personas, y el sistema de justicia debe responder sin permitir abusos de las vías procesales”, enfatizó.

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Reynoso advirtió que el debido proceso no puede interpretarse como un mecanismo exclusivo de la defensa para prolongar el juicio, sino como una garantía que también protege el derecho de las víctimas a una justicia pronta y cumplida.

En ese contexto, cuestionó las acciones que, a su juicio, buscan retardar el proceso, al considerar que desvían la atención de la causa principal del colapso ocurrido en el centro nocturno Jet Set, una tragedia que mantiene en vilo a la sociedad dominicana.

La procuradora insistió en que el Ministerio Público agotará todas las medidas necesarias para evitar retrasos injustificados y asegurar que el caso avance hacia una decisión judicial basada en la evidencia presentada.

Asimismo, reafirmó el compromiso institucional con la transparencia y la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, subrayando que el acceso a una justicia sin dilaciones es parte esencial del Estado de derecho.