SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), desmanteló hoy una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos que operaba entre Santo Domingo y Baní. En el operativo fueron arrestadas dos personas y un tercero permanece prófugo.

Las detenciones corresponden a Alfredo Samboy Féliz (alias “Burungo”) y Suleica Herrera Geraldo. Las autoridades anunciaron que Argenis Santana Herrera (a) “Argenis Kodigo” está siendo buscado; le exhortaron a entregarse y advirtieron que, en las próximas 48 horas, los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.

La acción se realizó con órdenes judiciales y fue producto de una investigación de inteligencia del Ministerio Público y la DNCD. Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, ejecutó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní (provincia Peravia).

Como resultado de los allanamientos se incautaron múltiples bienes y evidencias vinculadas a la investigación: dos inmuebles (casas), cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas (Kodigo VIP en Santo Domingo Este y Flow Room en el Distrito Nacional), vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Ski, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y varios teléfonos celulares, entre otros elementos.

El Ministerio Público recordó que en septiembre de 2024 se ocupó a esta red 20 paquetes de cocaína en el municipio Villa Mella, evidencia previa que integró la actual investigación.

Las autoridades informaron que el proceso de pesquisa continúa abierto y que se ampliarán las diligencias para identificar y detener a otros presuntos implicados en la red criminal. Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.