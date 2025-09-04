Nueva York, EE.UU. – Un hombre de 34 años, Isaac Lapidus, fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos falsificados de Nintendo a través de Amazon, generando ventas brutas de más de dos millones de dólares.

DETALLES DE LA ACUSACIÓN

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2025, Lapidus habría vendido:

Más de 200.000 bases de conexión para Nintendo Switch

10.000 adaptadores de base para Switch

Aproximadamente 15.705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus

Todo esto a través de cinco cuentas distintas de Amazon, según informó la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly.

RIESGO PARA CONSUMIDORES

La fiscal Donnelly destacó que, pese a las quejas de los consumidores sobre productos de imitación en sus reseñas, las ventas continuaron ascendiendo a millones de dólares. Señaló que los productos electrónicos falsificados pueden ser peligrosos para quienes los utilizan.

INTERVENCIÓN DE AMAZON Y NINTENDO

Tras descubrirse la venta de falsificaciones, Amazon y Nintendo presentaron denuncias ante los investigadores del Fiscal de distrito del condado de Nassau, lo que permitió iniciar la investigación y acciones legales contra Lapidus.

PROCESO JUDICIAL

El acusado se declaró inocente y actualmente se encuentra en libertad condicional. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 18 de septiembre.