Acusan a un hombre de vender 2 millones de dólares en productos falsificados de Nintendo

Productos falsificados de Nintendo/Fuente externa

Nueva York, EE.UU. – Un hombre de 34 años, Isaac Lapidus, fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos falsificados de Nintendo a través de Amazon, generando ventas brutas de más de dos millones de dólares.

DETALLES DE LA ACUSACIÓN

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2025, Lapidus habría vendido:

  • Más de 200.000 bases de conexión para Nintendo Switch
  • 10.000 adaptadores de base para Switch
  • Aproximadamente 15.705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus

Todo esto a través de cinco cuentas distintas de Amazon, según informó la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly.

RIESGO PARA CONSUMIDORES

La fiscal Donnelly destacó que, pese a las quejas de los consumidores sobre productos de imitación en sus reseñas, las ventas continuaron ascendiendo a millones de dólares. Señaló que los productos electrónicos falsificados pueden ser peligrosos para quienes los utilizan.

INTERVENCIÓN DE AMAZON Y NINTENDO

Tras descubrirse la venta de falsificaciones, Amazon y Nintendo presentaron denuncias ante los investigadores del Fiscal de distrito del condado de Nassau, lo que permitió iniciar la investigación y acciones legales contra Lapidus.

PROCESO JUDICIAL

El acusado se declaró inocente y actualmente se encuentra en libertad condicional. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 18 de septiembre.

EFE

EFE