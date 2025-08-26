Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) lidian con choferes desorientados que preguntan sobre las nuevas medidas./Foto Guillermo Burgos

La prohibición de girar a la izquierda en intersecciones de la capital genera opiniones encontradas entre los choferes, aunque la mayoría coincide en rechazar la medida, al considerarla poco útil y caótica.

Choferes de carros públicos y privados entrevistados este martes por El Nacional mostraron descontento con la iniciativa, que busca mejorar el flujo vehicular en la ciudad capital.

«¡Un tollo! Eso no resuelve nada. Uno lo que hace es perder más tiempo, más gasolina y más dinero. Es un invento sin sentido», comentó Francisco Hernández, chofer de carro público.

En el mismo tono se expresó Alexander Peña, quien a diario giraba en la avenida Máximo Gómez hacia el oeste, desde la avenida John F. Kennedy. Relató que ayer lunes llegó 40 minutos tarde a su lugar de trabajo, por la imposibilidad de girar en varias vías.

Otro chofer, que solo se identificó como Antonio, opinó que no nota mejoría en el flujo del tránsito luego de esta medida y precisó que habría que esperar que el año escolar entre de lleno para evaluar si la medida daría resultado o no.

Sin embargo, algunos choferes son más optimistas, como Amado Urbáez, quien señaló que espera que la nueva medida genere resultados positivos y se acoge a la iniciativa del Gabinete de Transporte.

De igual modo, Juan Herrera declaró que ha sentido una ligera mejoría en el tránsito y que espera que la nueva disposición resuelva en cierto grado el caos del tránsito en la capital.

En las intersecciones en las que se ha prohibido girar a la izquierda, se observan agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre conversando con choferes que, desorientados, preguntan sobre las nuevas medidas.

RD se Mueve

El domingo inició la IV fase del programa “RD Se Mueve”, que restringe los giros a la izquierda en algunas avenidas y propone vías alternas para mejorar el desplazamiento vehicular en el Distrito Nacional.